Agra News: मुकुंदीपुरा के तालाब में मगरमच्छ की दहशत

विज्ञापन

बाह के रेंजर अमित कुमार ने बताया कि वह टीम के साथ मौके पर पहुंचे थे। तालाब में गंदगी एवं पानी भरा हुआ है। लिहाजा मगरमच्छ को रेस्क्यू नहीं किया जा सका। बाहर आने पर पकड़े जाने के लिए तालाब पर वन विभाग ने पहरा लगाया है। मगरमच्छ को रेस्क्यू के लिए तालाब खाली कराने की जरूरत है। समस्या के समाधान को प्रधान उपस्थित नहीं हो सके। तालाब को खाली कराने के लिए एसडीएम बाह विनोद कुमार को पत्र लिखा है। उन्होंने ग्रामीणों को तालाब के पास न जाने के लिए सतर्क किया है।तालाब में मगरमच्छ दिखा है, पानी खाली कराने के लिए एसडीएम को पत्र लिखा है। तालाब खाली होते ही मगरमच्छ को रेस्क्यू कर चंबल नदी में छोड़ दिया जाएगा।- अमित कुमार, क्षेत्रीय वन अधिकारी, सामाजिक वानकी रेंज, बाह