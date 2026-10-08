आगरा: बेटी की शादी की खरीदारी करने निकले दंपती, ऑटो में महिलाओं के बीच बैठी पत्नी के बैग से 40 हजार पार

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अब्दुल अजीज ने पुलिस को बताया कि 4 अक्तूबर को दोपहर करीब सवा तीन बजे वह पत्नी के साथ मधु नगर जाने के लिए सीएनजी ऑटो में बैठे। वह चालक के पास बैठे जबकि पत्नी पीछे महिलाओं के साथ।आरोप है कि चालक ने उन्हें पंचशील स्कूल के पास उतार दिया। किराया मांगने के बजाय चालक ऑटो लेकर तेजी से बगीची की ओर चला गया। पत्नी ने बैग की चेन खुली देखी और बटुए से 40 हजार रुपये गायब थे। एसीपी सदर अमीषा सिंह ने बताया कि पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।