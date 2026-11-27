घर जमाई बनने की जिद: टूटने की कगार पर पहुंच गई शादी, फिर इस शर्त पर बच गया सात साल पुराना रिश्ता
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Fri, 27 Nov 2026 10:43 AM IST
सार
आगरा में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। यहां पति और पत्नी के बीच ऐसी जंग छिड़ी की रिश्ता टूटने की कगार पर पहुंच गया। मामले में परिवार परामर्श केन्द्र के काउंसलर्स ने पहल की, तो शादी टूटने से बच गई।
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विस्तार
आगरा के शाहगंज स्थित परिवार परामर्श केंद्र में शनिवार को एक दंपती के बीच सात साल पुराना विवाद सुलझ गया। घर जमाई बनने की जिद और पारिवारिक हस्तक्षेप के कारण यह रिश्ता टूटने की कगार पर पहुंच गया था। काउंसलर्स की सूझबूझ से परिवार बिखरने से बच गया।
खेरिया मोड़ निवासी सुमीर ने परामर्श केंद्र में अपनी शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि उनकी शादी को सात साल हो चुके हैं और उनके चार बच्चे हैं। सुमीर का आरोप था कि उनकी सौतेली सास उनकी पत्नी को भड़का रही थीं। वे उन पर घर जमाई बनने का दबाव डाल रही थीं। इसी वजह से घर में तनाव लगातार बढ़ रहा था। सुमीर ने यह भी आरोप लगाया कि इसी विवाद के चलते उनकी पत्नी चारों बच्चों को लेकर मायके चली गई थी। पत्नी मेकअप और अन्य खर्चों को लेकर आए दिन झगड़ती थी।
बृहस्पतिवार को मामले की पांचवीं सुनवाई हुई। परामर्श केंद्र के काउंसलर्स ने दोनों पक्षों की बातें ध्यान से सुनीं। उन्होंने दंपती को परिवार की अहमियत और बच्चों के भविष्य के बारे में समझाया। काउंसिलिंग का सकारात्मक असर हुआ और दोनों पक्षों के बीच मनमुटाव दूर हो गया। पत्नी ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए पति के साथ रहने का फैसला किया है।
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खेरिया मोड़ निवासी सुमीर ने परामर्श केंद्र में अपनी शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि उनकी शादी को सात साल हो चुके हैं और उनके चार बच्चे हैं। सुमीर का आरोप था कि उनकी सौतेली सास उनकी पत्नी को भड़का रही थीं। वे उन पर घर जमाई बनने का दबाव डाल रही थीं। इसी वजह से घर में तनाव लगातार बढ़ रहा था। सुमीर ने यह भी आरोप लगाया कि इसी विवाद के चलते उनकी पत्नी चारों बच्चों को लेकर मायके चली गई थी। पत्नी मेकअप और अन्य खर्चों को लेकर आए दिन झगड़ती थी।
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बृहस्पतिवार को मामले की पांचवीं सुनवाई हुई। परामर्श केंद्र के काउंसलर्स ने दोनों पक्षों की बातें ध्यान से सुनीं। उन्होंने दंपती को परिवार की अहमियत और बच्चों के भविष्य के बारे में समझाया। काउंसिलिंग का सकारात्मक असर हुआ और दोनों पक्षों के बीच मनमुटाव दूर हो गया। पत्नी ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए पति के साथ रहने का फैसला किया है।
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