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खेरिया मोड़ निवासी सुमीर ने परामर्श केंद्र में अपनी शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि उनकी शादी को सात साल हो चुके हैं और उनके चार बच्चे हैं। सुमीर का आरोप था कि उनकी सौतेली सास उनकी पत्नी को भड़का रही थीं। वे उन पर घर जमाई बनने का दबाव डाल रही थीं। इसी वजह से घर में तनाव लगातार बढ़ रहा था। सुमीर ने यह भी आरोप लगाया कि इसी विवाद के चलते उनकी पत्नी चारों बच्चों को लेकर मायके चली गई थी। पत्नी मेकअप और अन्य खर्चों को लेकर आए दिन झगड़ती थी।बृहस्पतिवार को मामले की पांचवीं सुनवाई हुई। परामर्श केंद्र के काउंसलर्स ने दोनों पक्षों की बातें ध्यान से सुनीं। उन्होंने दंपती को परिवार की अहमियत और बच्चों के भविष्य के बारे में समझाया। काउंसिलिंग का सकारात्मक असर हुआ और दोनों पक्षों के बीच मनमुटाव दूर हो गया। पत्नी ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए पति के साथ रहने का फैसला किया है।