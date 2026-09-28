Agra News: गाली-गलौज के विरोध पर दंपती और बेटे को पीटा

गांव चमरपुरा निवासी संजय पुत्र ख्यालीराम ने थाने में तहरीर देकर बताया कि रविवार दोपहर करीब तीन बजे उसकी पत्नी पूजा फतेहाबाद से घर लौट रही थी। आरोप है कि रास्ते में गांव का ही एक युवक उसके साथ गाली-गलौज करने लगा। पूजा ने फोन कर इसकी जानकारी पति संजय को दी। संजय मौके पर पहुंचा तो आरोप है कि युवक ने उसके साथ भी मारपीट शुरू कर दी।संजय के अनुसार, पत्नी ने उसे बचाने का प्रयास किया तो उसके साथ भी मारपीट की गई। इसी दौरान उनका पुत्र कृषि मौके पर पहुंच गया। आरोप है कि उसके साथ भी मारपीट कर दी गई। घटना में संजय, उसकी पत्नी पूजा और पुत्र कृषि घायल हो गए। एसीपी इमरान अहमद ने बताया पुलिस ने तीनों को उपचार एवं मेडिकल परीक्षण के लिए भेज दिया है। पुलिस तहरीर के आधार पर जांच कर रही है।