फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Constable Allegedly Abuses and Threatens Tractor Driver: 24 Abuses in 1-Minute Audio, Removed From PRV,

यूपी पुलिस के सिपाही का ऑडियो वायरल: ट्रैक्टर चालक को धमकाया, फिर जनप्रतिनिधि पर की अभद्र टिप्पणी

Wed, 16 Sep 2026 10:08 AM IST
Dhirendra Singh अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Wed, 16 Sep 2026 10:08 AM IST
सार

आगरा के बाह में पीआरवी 64 पर तैनात सिपाही का ट्रैक्टर चालक से गाली-गलौज और धमकी देने का 1 मिनट 46 सेकंड का ऑडियो वायरल हुआ है। ऑडियो में 24 बार अपशब्द कहने का आरोप है; मामले के बाद सिपाही को पीआरवी से हटाकर विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं।
 

विज्ञापन
Constable Allegedly Abuses and Threatens Tractor Driver: 24 Abuses in 1-Minute Audio, Removed From PRV,
सिपाही सांकेतिक - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

आगरा के बाह में पीआरवी 64 के सिपाही का मंगलवार को एक ऑडियो वायरल हो गया। इसमें वो एक ट्रैक्टर चालक से बात करते हुए गाली-गलौज कर रहा है। इसमें एक जनप्रतिनिधि के बारे में भी अपशब्द कहने का आरोप है। उसने 1 मिनट 46 सेकंड की बातचीत में 24 बार गालियां दीं। मामले की जानकारी पर सिपाही को पीआरवी से हटा दिया गया। उसके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश किए गए हैं।
विज्ञापन


रुदमुली निवासी अंकित राजावत ने बताया कि वह ट्रैक्टर ट्रॉली में मिट्टी ढोने का कार्य करते हैं। पीआरवी 64 पर तैनात सिपाही से पहले से पहचान थी। सोमवार दोपहर को वे खेत पर कार्य कर रहे थे। तभी सिपाही ने कॉल किया लेकिन काम में व्यस्त होने के कारण उन्होंने कॉल काट दिया। इस पर सिपाही ने रात 7:56 बजे फिर से कॉल किया। आरोप है कि तब सिपाhi ने अभद्रता और गाली-गलौज की।
विज्ञापन


रात में ट्रैक्टर चलाने पर कार्रवाई का डर दिखाने लगा। इस दौरान हुई बातचीत का अंकित वे ऑडियो रिकॉर्ड कर लिया, जो वायरल हो गया है। मामले में एडीसीपी अलका सिंह ने सिपाही को पीआरवी से हटा दिया है। उसके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश एसीपी बाह जितेंद्र कुमार को दिए हैं।  डीसीपी पूर्वी जोन अभिषेक अग्रवाल ने बताया कि सिपाही पीआरवी पर तैनात है। इस संबंध में जांच कराई जा रही है। रिपोर्ट के आधार पर ही आगे की कार्रवाई होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन


यह हुई बातचीत
सिपाही- गाली देता है। फिर कहता है सुनो, रुदमुली में मारेंगे।
अंकित- क्यों

सिपाही- तू हम से का कह रहा है, तुम मेरे बाप हो।
अंकित- पहले तुमने कही, हमने कुछ नहीं कहा।

सिपाही- तुम्हारे दिमाग में ज्यादा चश्मा चढ़ो है, निकाल दिओ ठीक
अंकित- हमाए काहि कौ चश्मा चढ़ि गयो, मनोज भाई।

सिपाही- मनोज भाई मत कर अब।
सिपाही- वही बता कहां आएं है, (अपशब्द कहे...) तू ट्रैक्टर चला कर दिखा रात में।

अंकित- फालतू बात क्यों कर रहे हो, हम भाई साहब भाई साहब कह रहें हैं।
सिपाही- इतने जूता मारेंगे तुझे अंकित, वहीं मारेंगे रुदमुली में।

अंकित- तरीका से बात करो
सिपाही- जा शिकायत करि अइओ मेरी...

 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed