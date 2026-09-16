विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

भाजपा पार्षद शरद चौहान ने बताया कि सीएम ग्रिड की सड़क के निर्माण कार्य में पानी की लाइन पुराने भूमिगत नाले में डाल दी गई है। दिल्ली गेट स्थित पुलिस बूथ के पास पाइपलाइन के लिए खुदाई की जा रही थी। तब इसमें पुराना नाला नजर आया है। यह बड़ा नाला मानसिक चिकित्सालय रोड से मदिया कटरा होते हुए दिल्ली गेट पुलिस बूथ तक निकला है। यहां से यह भूमिगत होकर सड़क पार करके दूसरी ओर पहुंचता है।इसी जगह पानी की लाइन को नाले में बिछा दिया गया, जिससे पानी का प्रवाह रुकने का अंदेशा है। उन्होंने कहा कि अगर नाला बंद कर दिया गया तो कैलाशपुरी, हलवाई की बगीची, मदिया कटरा क्षेत्र में जबरदस्त जलभराव होगा। इस मामले में नगर निगम के चीफ इंजीनियर अरविंद श्रीवास्तव ने बताया कि पार्षद की शिकायत पर पूरे मामले की जांच की जाएगी। पाइपलाइन व्यवस्थित कराई जाएगी।सीएम ग्रिड की दिल्ली गेट से हरीपर्वत और मदिया कटरा तक की सड़क का निर्माण श्रीराम कंस्ट्रक्शन कंपनी करा रही है। अप्रैल से शुरू किए गए निर्माण कार्य में हर पखवाड़े में कोई न कोई अनियमितता मिलती रही है। पहले 100 साल पुराना पेड़ काटने पर फर्म के खिलाफ वन विभाग ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। वहीं नगर आयुक्त संतोष कुमार के निरीक्षण में खामियां मिलने, धूल उड़ने पर पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया जा चुका है।