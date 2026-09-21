Agra News: दरवाजे पर काले नाग की फुंकार सुनकर बच्चा बेहोश
आगरा ब्यूरो
Updated Mon, 21 Sep 2026 12:39 AM IST
Updated Mon, 21 Sep 2026 12:39 AM IST
विज्ञापन
बटेश्वर। तीर्थ क्षेत्र के मोहल्ला बैराग टूला में रविवार दोपहर घर के दरवाजे पर बैठे काले नाग की फुंकार सुनकर 12 साल का बच्चा बेहोश हो गया। जानकारी होने पर पहुंची बच्चे की मां की भी चीख निकल गई।
घटना दोपहर करीब 3 बजे की है। मोहल्ला बैराग टूला निवासी शैलेश गोस्वामी के अनुसार, उनका 12 वर्षीय बेटे अल्केश ने घर का दरवाजा खोला, तो गेट पर एक जहरीला काला नाग बैठा था। नाग की फुंकार सुनकर बच्चे की चीख निकल गई। वह बेहोश हो गया। बेटे की चीख सुनकर पहुंची पत्नी राखी की भी सांप को देखकर चीख निकल गई। काला नाग करीब एक घंटे तक मुख्य दरवाजे की चौखट पर ही कुंडली मारकर बैठा रहा, जिससे परिजन घर के अंदर कैद हो गए। घटना की सूचना वन विभाग को दी गई। हालांकि, जब तक वनकर्मियों की टीम मौके पर पहुंची, तब तक सांप रसोई घर की नाली में घुस गया। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम काले नाग को पकड़कर साथ ले गई।
विज्ञापन
घटना दोपहर करीब 3 बजे की है। मोहल्ला बैराग टूला निवासी शैलेश गोस्वामी के अनुसार, उनका 12 वर्षीय बेटे अल्केश ने घर का दरवाजा खोला, तो गेट पर एक जहरीला काला नाग बैठा था। नाग की फुंकार सुनकर बच्चे की चीख निकल गई। वह बेहोश हो गया। बेटे की चीख सुनकर पहुंची पत्नी राखी की भी सांप को देखकर चीख निकल गई। काला नाग करीब एक घंटे तक मुख्य दरवाजे की चौखट पर ही कुंडली मारकर बैठा रहा, जिससे परिजन घर के अंदर कैद हो गए। घटना की सूचना वन विभाग को दी गई। हालांकि, जब तक वनकर्मियों की टीम मौके पर पहुंची, तब तक सांप रसोई घर की नाली में घुस गया। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम काले नाग को पकड़कर साथ ले गई।
विज्ञापन