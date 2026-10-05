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आगरा: भजन संध्या में गूंजे अग्रसेन महाराज के जयकारे, महिलाओं ने प्रस्तुत किया जीवन परिचय

Mon, 05 Oct 2026 08:05 PM IST
Arun Parashar संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Published by: Arun Parashar Updated Mon, 05 Oct 2026 08:05 PM IST
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Chants hailing Maharaja Agrasen echoed during Bhajan Sandhya
अग्रसेन जयंती के उपलक्ष्य में भजन संध्या का आयोजन किया गया। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
आगरा में नव अग्रवाल महिला समाज की ओर से अग्रसेन जयंती की तैयारियों को लेकर अतिथि वन में सोमवार को बैठक हुई। महिलाओं ने महाराजा अग्रसेन के जीवन, उनके आदर्शों और समाज के प्रति योगदान पर प्रकाश डालते हुए जीवन परिचय प्रस्तुत किया। भजन गायिका अन्नू कौशिक ने भजन प्रस्तुत कर माहौल को भक्तिमय बना दिया। इसके पूर्व ओम शिव सेवा धाम असहाय आश्रम, खंदौली में ठंडे पानी की मशीन भेंट की गई। इस मौके पर अंशु अग्रवाल, शांति अग्रवाल, नीलम अग्रवाल, संगीता अग्रवाल, सीमा गोयल, अनु अग्रवाल, सुनीता मित्तल, मंजू अग्रवाल, रेनू, दीपा, विनीता, कमला आदि मौजूद रहीं।
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