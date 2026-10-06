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यूपी: 'इंडिया न एनडीए...', चंद्रशेखर आजाद के इस बयान ने बढ़ा दी हलचल, 2027 को लेकर किया बड़ा ऐलान

Tue, 06 Oct 2026 11:13 AM IST
Dhirendra Singh अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Tue, 06 Oct 2026 11:13 AM IST
सार

आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद आगरा खंड स्नातक एमएलसी सीट से प्रत्याशी दक्ष यादव के नामांकन में पहुंचे। उन्होंने कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव में वह किसी से गठबंधन नहीं करेंगे और उनका गठबंधन जनता के साथ है।
 

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Chandrashekhar Azad Says His Alliance Is With People, Not INDIA or NDA
सांसद चंद्रशेखर आजाद - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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विधानसभा चुनाव से पहले आजाद समाज पार्टी ने आगरा खंड स्नातक विधान परिषद चुनाव में अपना प्रत्याशी उतारा है। सोमवार को आगरा खंड स्नातक चुनाव के लिए कासगंज के दक्ष यादव का नामांकन दाखिल कराने के लिए सांसद और राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद आगरा पहुंचे।
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उन्होंने कलेक्ट्रेट में नामांकन पत्र दाखिल कराने के बाद मीडिया से कहा कि सभी चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाएं। इंडिया न एनडीए, बल्कि मेरा गठबंधन जनता के साथ है। चुनाव आयोग पर वोट चोरी के आरोप के साथ उन्होंने मतदान प्रतिशत में अंतर आने पर निशाना साधा।
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सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि चुनाव में मतदान का प्रतिशत 65 बताया जाता है लेकिन दो-तीन दिन बाद ही यह 70 फीसदी हो जाता है। ईवीएम जमा करते वक्त एक-एक वोट का ब्योरा दर्ज किया जाता है। कहा कि वह 2027 के चुनाव में किसी से गठबंधन नहीं कर रहे हैं।
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चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए कहा कि आयोग में चाहे ज्ञानेश कुमार हो या रूपेश कुमार, जब तक प्रक्रिया नहीं बदलती, तब तक कुछ नहीं बदलेगा। मेरा गठबंधन जनता के साथ है। इंडिया गठबंधन का अगर आमंत्रण आता है तो उसे ठुकराऊंगा नहीं। समाजवादी पार्टी केवल दलितों के नाम का उपयोग कर रही है। पीडीए के नाम पर वोटरों को छला जा रहा है। चंद्रशेखर ने पार्टी संगठन की समीक्षा भी की।

इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष सुनील कुमार चित्तौड़, रामगोपाल, सौरभ दयाल, विक्की आजाद, अनिल कर्दम, वीरेंद्र कुमार, सिद्धार्थ गौतम आदि मौजूद रहे।
 
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