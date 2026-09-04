Agra News: सीडीओ के आदेश बेअसर, घरों में घुसा बारिश का पानी
आगरा ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2026 01:56 AM IST
Updated Fri, 04 Sep 2026 01:56 AM IST
विज्ञापन
बिचपुरी। मुख्य विकास अधिकारी प्रतिभा सिंह के गांवों में जलभराव की स्थिति पर निगरानी रखने और जल निकासी के इंतजाम कराने के निर्देश के बावजूद ग्राम पंचायत कलवारी के गांव बिलासगंज में हालात नहीं सुधरे हैं। बुधवार और बृहस्पतिवार को हुई बारिश के बाद मुख्य सड़क के दोनों ओर की चोक नालियों का पानी घरों में घुस गया।
सीडीओ ने जलभराव की स्थिति में संबंधित ब्लॉक के एडीओ पंचायत को जिम्मेदार ठहराने की बात कही थी। इसके बावजूद बिलासगंज में नालियों की सफाई नहीं होने से ग्रामीणों में आक्रोश है। स्थानीय निवासी पप्पू वाल्मीकि, कमल सिंह, अमरकांत, जिंदल सिंह, राजेश और सुनीता का आरोप है कि नालियां लंबे समय से कीचड़ से चोक हैं। शिकायत के बावजूद सफाई कर्मचारी नालियों की सफाई करने गांव नहीं पहुंच रहे हैं। इससे बारिश के पानी की निकासी नहीं हो पा रही है और जलभराव की समस्या बनी हुई है। किसान नेता मोहन सिंह चाहर ने बताया कि सीडीओ से शिकायत कर नालियों की सफाई कराने और लापरवाही बरतने वाले सफाई कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जाएगी।
विज्ञापन
सीडीओ ने जलभराव की स्थिति में संबंधित ब्लॉक के एडीओ पंचायत को जिम्मेदार ठहराने की बात कही थी। इसके बावजूद बिलासगंज में नालियों की सफाई नहीं होने से ग्रामीणों में आक्रोश है। स्थानीय निवासी पप्पू वाल्मीकि, कमल सिंह, अमरकांत, जिंदल सिंह, राजेश और सुनीता का आरोप है कि नालियां लंबे समय से कीचड़ से चोक हैं। शिकायत के बावजूद सफाई कर्मचारी नालियों की सफाई करने गांव नहीं पहुंच रहे हैं। इससे बारिश के पानी की निकासी नहीं हो पा रही है और जलभराव की समस्या बनी हुई है। किसान नेता मोहन सिंह चाहर ने बताया कि सीडीओ से शिकायत कर नालियों की सफाई कराने और लापरवाही बरतने वाले सफाई कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जाएगी।
विज्ञापन