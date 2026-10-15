फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   FIR Against Station Superintendent Over Alleged Assault on RPF Constable

आगरा: आरपीएफ जवान से मारपीट, जातिसूचक शब्द बोलने का आरोप, स्टेशन अधीक्षक पर दर्ज हुई एफआईआर

Thu, 15 Oct 2026 02:33 PM IST
Dhirendra Singh अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Thu, 15 Oct 2026 02:33 PM IST
सार

आगरा में डीआरएम कार्यालय परिसर में आरपीएफ जवान से मारपीट, जातिसूचक शब्द कहने और मोबाइल-चेन छीनने के आरोप में स्टेशन अधीक्षक नरेंद्र सिंह चाहर समेत अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने का मामला सामने आया है। जवान के मुताबिक, पुलिस ने शिकायत पर केस दर्ज नहीं किया था, जिसके बाद उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया।

विज्ञापन
FIR Against Station Superintendent Over Alleged Assault on RPF Constable
FIR Demo - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

आगरा में आरपीएफ के सिपाही हरेश प्रताप सिंह ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया था। इसमें बताया कि 14 जुलाई को डीआरएम कार्यालय परिसर में स्टेशन अधीक्षकों सहित अन्य लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था। इस दौरान डीएसएस नरेंद्र सिंह चाहर व प्रदर्शन कारियों का आरपीएफ जवान हरेश प्रताप से विवाद हो गया था।
विज्ञापन


जवान कहना है कि उन्हें उच्च अधिकारियों ने आदेश दिया था कि वह प्रदर्शन के दौरान शांति व्यवस्था भंग करने वालों की वीडियोग्राफी कर लें। इस पर वो सिविल कपड़ों में पहुंच गए थे। नरेंद्र सिंह चाहर अपने साथियों के साथ आए। नाम पूछने लगे। उन्होंने अपना परिचय दिया। यह सुनकर उन्होंने गाली देना शुरू कर दिया। विरोध पर जातिसूचक शब्द बोले। बाद में मारपीट भी की।
विज्ञापन


इस दौरान 40 हजार कीमत का मोबाइल, ढाई लाख कीमत की चेन और पहचान पत्र छीन लिया। कुछ लोगों के आने पर छोड़ा। जातिसूचक शब्द बोलने के बाद धमकी दी कि किसी से शिकायत की तो छोड़ेंगे नहीं। पुलिस ने मेडिकल कराया लेकिन प्राथमिकी दर्ज नहीं की। इस पर कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed