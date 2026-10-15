आगरा: आरपीएफ जवान से मारपीट, जातिसूचक शब्द बोलने का आरोप, स्टेशन अधीक्षक पर दर्ज हुई एफआईआर

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जवान कहना है कि उन्हें उच्च अधिकारियों ने आदेश दिया था कि वह प्रदर्शन के दौरान शांति व्यवस्था भंग करने वालों की वीडियोग्राफी कर लें। इस पर वो सिविल कपड़ों में पहुंच गए थे। नरेंद्र सिंह चाहर अपने साथियों के साथ आए। नाम पूछने लगे। उन्होंने अपना परिचय दिया। यह सुनकर उन्होंने गाली देना शुरू कर दिया। विरोध पर जातिसूचक शब्द बोले। बाद में मारपीट भी की।इस दौरान 40 हजार कीमत का मोबाइल, ढाई लाख कीमत की चेन और पहचान पत्र छीन लिया। कुछ लोगों के आने पर छोड़ा। जातिसूचक शब्द बोलने के बाद धमकी दी कि किसी से शिकायत की तो छोड़ेंगे नहीं। पुलिस ने मेडिकल कराया लेकिन प्राथमिकी दर्ज नहीं की। इस पर कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया।