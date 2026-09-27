Agra News: पीडीए जन चौपाल में एकजुटता का आह्वान
आगरा ब्यूरो
Updated Sun, 27 Sep 2026 11:53 PM IST
Updated Sun, 27 Sep 2026 11:53 PM IST
विज्ञापन
फतेहाबाद। विधानसभा फतेहाबाद क्षेत्र के ग्राम नीवरी में रविवार को सपा की ओर से पीडीए जन चौपाल का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि प्रदेश सचिव करुणाकांत मौर्य ने विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर कुशवाहा, शाक्य और सैनी समाज के लोगों से पार्टी से जुड़ने का आह्वान किया।
उन्होंने पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में एकजुट होकर मतदान करने की अपील की। जिलाध्यक्ष उदल सिंह कुशवाहा ने कहा कि वर्तमान सरकार में कुशवाहा समाज के साथ विकास कार्यों में भेदभाव किया जा रहा है। सपा बूथ स्तर तक समाज की समस्याओं को उठाकर उनके समाधान के लिए आवाज बुलंद करेगी। चौपाल में महेश सिसोदिया, रूपाली दीक्षित, राजेश शर्मा, सतीश ठाकुर, रामसेवक, लायक सिंह बघेल, पातीराम कुशवाहा, मनोज कुशवाहा आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन
उन्होंने पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में एकजुट होकर मतदान करने की अपील की। जिलाध्यक्ष उदल सिंह कुशवाहा ने कहा कि वर्तमान सरकार में कुशवाहा समाज के साथ विकास कार्यों में भेदभाव किया जा रहा है। सपा बूथ स्तर तक समाज की समस्याओं को उठाकर उनके समाधान के लिए आवाज बुलंद करेगी। चौपाल में महेश सिसोदिया, रूपाली दीक्षित, राजेश शर्मा, सतीश ठाकुर, रामसेवक, लायक सिंह बघेल, पातीराम कुशवाहा, मनोज कुशवाहा आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन