पहले उधार ली रकम, फिर की ठगी: परचून कारोबारी को दिखाया पुलिस का ऐसा डर, हड़प लिए 71 लाख रुपये; एक गिरफ्तार

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बाह के गली गोपालजी मोहल्ले के सेवानिवृत्त लिपिक और परचून कारोबारी उमाशंकर गुप्ता ने बताया कि सराय मोहल्ला के रमेश बरुआ को उन्होंने 15 लाख रुपये उधार दिए थे। मांगने पर उसने अपने बेटे अनंत बरुआ उर्फ रिशू बरुआ और एक अन्य के साथ पुलिस अधिकारी बन कर अलग-अलग तिथियों में 71.29 लाख रुपये की ठगी कर ली।एसीपी बाह जितेंद्र कुमार ने बताया कि सोमवार को बाह-बटेश्वर मार्ग पर कुतझरा के पास से अनंत बरुआ उर्फ रिशू बरुआ को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके पास बैग था, जिसमें वसूले गए 14.71 लाख रुपये रखे थे। पूछताछ में उसने पुलिस को बताया कि वह रकम को ठिकाने लगाने ले जाने के लिए अपने साथी का इंतजार कर रहा था। पूछताछ में उसने अपने जुर्म कबूला है। पुलिस की टीमें पिता और उसके साथी की तलाश में जुटी हैं। पुलिस ने अनंत बरुआ को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया, जहां से जेल भेज दिया गया है।पीड़ित व्यापारी के मुताबिक उधार दी रकम मांगने पर रमेश बरुआ अपने बेटे अनंत बरुआ उर्फ रिशू बरुआ के साथ आए और एक-दो दिन में लौटाने की बात कही थी। बाद में अनंत बरुआ ने फोन करके सबक सिखाने की धमकी दी। इसके बाद 14 सितंबर को फोन करके बताया कि बैग में रख कर रुपये लौटाने के लिए आते समय पुलिस ने पकड़ लिया है। थोड़ी देर बाद एसआई का लोगो लगे व्हाट्सएप कॉल आई। जिसमें रुपयों के बारे में पूछताछ की। दोपहर में अनंत बरुआ उर्फ रिशू बरुआ उनके पास आया और पुलिस का झांसा देकर 1,08,500 रुपये ले गया। 15 सितंबर को 20,000 रुपये, 16 सितंबर को 5,0000 रुपये, 19 सितंबर को 1,50,000 रुपये इंस्पेक्टर के नाम पर ले गया।20 सितंबर को मामला एसीपी तक पहुंचने का झांसा देकर 1,80,000 रुपये ले गया। बाद में पुलिस कमिश्नरेट का लोगो लगे व्हाट्सएप कॉल पर रुपयों के बारे में पूछताछ की और थोड़ी देर बाद फोन करके कहा कि मामला पुलिस कमिश्नर तक पहुंच गया है। 27 सितंबर को पुलिस कमिश्नर के बहाने 7,50,000 रुपये ले गया। 28 सितंबर को पुलिस कमिश्नर और एसपीआरए के नाम पर 7,20,000 रुपये ऐंठ लिए। इसी अंदाज में 29 सितंबर को 50,000 रुपये, 30 सितंबर को 20,000 रुपये ले लिए। 1 अक्तूबर को मामला डीआईजी स्तर तक पहुंचने का डर दिखा कर 12,35,000 रुपये एवं 3 अक्तूबर को 1,20,0000 रुपये हड़प लिए। 3 अक्तूबर को 90,000 रुपये, 4 अक्तूबर को 10,000 रुपये ले गया। 6 अक्तूबर को 19,00,000 रुपये, 7 अक्तूबर को 1,40,000 रुपये ले लिए। मामला निपटाने के नाम पर 9 अक्तूबर को 1,00,000 रुपये, 10 अक्तूबर को 1,30,000 रुपये ले गया। 12 अक्तूबर को दुकान पर आया और एसीपी के नाम पर 2,55,000 रुपये ले गया। 13 अक्तूबर को 20,00000 रुपये की मांग और की। इसी दौरान छोटे बेटे अमन को पता चला कि वह रिश्तेदारों से रुपये मांग रहे हैं, तब परिवार और रिश्तेदारों में मामला खुला। अनंत बरुआ उर्फ रिशू बरुआ से बात की तो भड़क गया और जान से मारने की धमकी देने लगा।