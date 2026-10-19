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मथुरा में यमुना एक्सप्रेस-वे पर लखनऊ से दिल्ली जा रही एक डबल डेकर बस आगे चल रहे कंटेनर में पीछे से जा टकराई। हादसे से हाईवे पर चीख-पुकार मच गई। बस में सवार एक महिला की मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन से अधिक यात्री घायल हो गए। बल्देव क्षेत्र में भी रफ्तार का कहर सामने आया। बाइक सवार दो युवक पेड़ से जा टकराए। हादसे में दोनों की माैत हो गई। घटना से परिेवारों में कोहराम मच गया। मैनपुरी में पिता की मर्जी से शादी करने से इंकार करना एक युवती के लिए खतरनाक साबित हुआ। पिता ने बेटी को गोली मार दी। युवती की हालत गंभीर बनी हुई है। उसे सैफई पीजीआई के लिए रेफर किया गया है। आगरा के एसएन मेडिकल काॅलेज में तीमारदारों से मारपीट की घटना सामने आई है। आरोप है कि लैब स्टाफ ने तीमारदारों के मोबाइल भी तोड़ दिए। मामले में जांच शुरू हो गई है। मसूरी के लिए निकले थार सवार तीन दोस्तों की माैत के बाद परिवारों में मातम छाया हुआ है। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।