रामलीला मैदान में 'संग्राम': सफाई कर्मियों ने युवकों को दौड़ा-दौड़ा कर पीटा, पुलिस भी दिखी बेबस: देखें वीडियो
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद Published by: Arun Parashar Updated Mon, 19 Oct 2026 08:14 PM IST
सार
रामलीला मैदान में सफाई को लेकर कर्मचारियों और युवकों में कहासुनी और तड़का-भड़की शुरू हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि तैश में आए सफाई कर्मियों ने मैदान में पड़े डंडे और झाड़ू के डंडे हाथ में उठा लिए और युवकों को खदेड़-खदेड़ कर पीटना शुरू कर दिया।
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विस्तार
फिरोजाबाद के थाना उत्तर क्षेत्र में स्थित रामलीला मैदान में सोमवार को सफाई को लेकर नगर निगम के सफाई कर्मियों और स्थानीय युवकों के एक गुट के बीच नोकझोंक हो गई। इसके बाद सफाई कर्मियों ने मैदान में पड़े डंडे उठाकर युवकों को दौड़ा-दौड़ा कर पीटा, जिससे मैदान में अफरा-तफरी मच गई और वहां मौजूद लोग सहम गए। इस दौरान मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी भी पूरी तरह असहाय नजर आए।
सोमवार को दिन में सफाई कर्मचारी रामलीला मैदान में झाड़ू लगाने और साफ-सफाई करने पहुंचे थे। मैदान में बसई मोहम्मदपुर इलाके के कुछ युवक बैठे हुए थे। सफाई कर्मियों ने जब उन्हें वहां से उठने के लिए कहा, तो युवकों ने इसका विरोध किया। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी और तड़का-भड़की शुरू हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि तैश में आए सफाई कर्मियों ने मैदान में पड़े डंडे और झाड़ू के डंडे हाथ में उठा लिए और युवकों को खदेड़-खदेड़ कर पीटना शुरू कर दिया।
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सोमवार को दिन में सफाई कर्मचारी रामलीला मैदान में झाड़ू लगाने और साफ-सफाई करने पहुंचे थे। मैदान में बसई मोहम्मदपुर इलाके के कुछ युवक बैठे हुए थे। सफाई कर्मियों ने जब उन्हें वहां से उठने के लिए कहा, तो युवकों ने इसका विरोध किया। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी और तड़का-भड़की शुरू हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि तैश में आए सफाई कर्मियों ने मैदान में पड़े डंडे और झाड़ू के डंडे हाथ में उठा लिए और युवकों को खदेड़-खदेड़ कर पीटना शुरू कर दिया।
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पुलिस रही बेबस, वीडियो हुआ वायरल
घटनास्थल पर दो से तीन पुलिसकर्मी भी मौजूद थे, लेकिन हंगामे के बीच वे असहाय नजर आए। मारपीट का यह पूरा लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें सफाई कर्मी डंडे लेकर युवकों को दौड़ाते हुए साफ नजर आ रहे हैं।
वायरल वीडियो संज्ञान में आया है। घटना की गंभीरता को देखते हुए पूरे मामले की जांच कराई जा रही है, और जांच के बाद दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। -अजय कुमार, अपर नगर आयुक्त
इस मामले में किसी भी पक्ष की ओर से थाना उत्तर में कोई लिखित तहरीर नहीं दी गई है। -संतोष कुमार सिंह, सीओ सिटी
घटनास्थल पर दो से तीन पुलिसकर्मी भी मौजूद थे, लेकिन हंगामे के बीच वे असहाय नजर आए। मारपीट का यह पूरा लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें सफाई कर्मी डंडे लेकर युवकों को दौड़ाते हुए साफ नजर आ रहे हैं।
वायरल वीडियो संज्ञान में आया है। घटना की गंभीरता को देखते हुए पूरे मामले की जांच कराई जा रही है, और जांच के बाद दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। -अजय कुमार, अपर नगर आयुक्त
इस मामले में किसी भी पक्ष की ओर से थाना उत्तर में कोई लिखित तहरीर नहीं दी गई है। -संतोष कुमार सिंह, सीओ सिटी