आगरा न्यूज: अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, जमकर हुआ हंगामा; सड़क घेरने वालों पर नगर निगम की कार्रवाई

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निगम की टीम ने गोबर चौकी, ताजगंज क्षेत्र में सड़क पर कबाड़ फैलाकर किए गए कब्जे को हटवाया। यहां करीम चंद कबाड़ी पर चार हजार रुपये का जुर्माना वसूला गया। यहीं पर प्रतिबंधित पॉलिथीन का इस्तेमाल कर रहे दुकानदारों से 4500 रुपये जुर्माना वसूला। टीम ने इसके बाद विजय नगर में स्पोर्ट्स बज और विनायक अपार्टमेंट की ओर से 100 फुटा रोड पर चहारदीवारी और लोहे की जाली लगाकर किए गए अतिक्रमण को भी हटाया। दीवार और जाली को बुलडोजर से तोड़ा गया।भावना एस्टेट के पास नीरव निकुंज में सड़क घेरकर किए गए अतिक्रमण को नगर निगम की टीम ने ध्वस्त कराया। इसके अलावा दयालबाग के कृष्णा बाग और कमला नगर के मीनाक्षीपुरम में भी अतिक्रमण पर कार्रवाई की गई। नगर आयुक्त संतोष कुमार वैश्य ने कहा कि अतिक्रमण और गंदगी से मुक्त कराने के साथ प्रतिबंधित पॉलीथिन के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए अभियान जारी रहेगा।