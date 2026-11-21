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जिला अस्पताल में रोजाना 2500 से अधिक मरीज इलाज कराने के लिए आ रहे हैं। इनमें से 600-800 मरीजों को एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सीटी, खून की जांच कराने वाले हैं। चिकित्सकों की कमी के कारण मरीजों को जांच कराने में घंटों समय लग रहा है। अल्ट्रासाउंड में सबसे ज्यादा देरी हो रही है। इनका दो से तीन घंटे में ही नंबर आ पाता है। ओपीडी की एक लिफ्ट खराब पड़ी है। दूसरी में मरीज-स्टाफ का दबाव अधिक है। ऐसे में दिव्यांग, बुजुर्ग मरीजों का सीढ़ियों से चढ़कर जाना पड़ रहा है। देवरी रोड के देवेंद्र ने बताया कि पत्नी के पेट में दर्द होने पर अल्ट्रासाउंड करने के लिए आया। 3 घंटे में नंबर आ पाया।मरीज नीलेश ने बताया कि पेट में तेज दर्द होने पर जिला अस्पताल में दिखाने आई। यहां डॉक्टर साहब ने अल्ट्रासाउंड कराके लाने को कहा। सेंटर पहुंची तो यहां तारीख दे रही थीं, तकलीफ अधिक होने का हवाला दिया तो भी 24 की तारीख दी है।प्रमुख अधीक्षिका डॉ. अजय राना ने बताया कि एक लिफ्ट खराब हो गई है, इसे ठीक करा रहे हैं। रेडियोलॅजिस्ट की कमी के कारण मरीजों की जांच में देरी होती है, आपात स्थिति के मरीजों की प्राथमिकता पर जांच करा रहे हैं।