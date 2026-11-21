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गांव ईसई गोपालपुर निवासी 38 वर्षीय राकेश बाबू कठेरिया ट्रक चालक थे, गांव स्थित एक जमीन को लेकर उनका गांव के कुछ लोगों का विवाद चल रहा था। शुक्रवार की रात राकेश ने घर के कमरे में फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। जानकारी होने के बाद घर में चीख पुकार मच गई। सूचना मिलने के बाद पहुंची पुलिस ने शव मोर्चरी भिजवाया, मृतक के भाई अवनीश कुमार ने बताया कि गांव के एक व्यक्ति ने उनकी जमीन पर कब्जा कर रखा है, शुक्रवार रात को विवाद के बाद आरोपी व उसके साथियों ने भाई को पीटा था। विज्ञापन



उन्हें शिकायत करने के लिए थाने भी नहीं जाने दिया गया। पिटाई से क्षुब्ध होकर भाई ने जान दे दी। एसपी ग्रामीण अभिषेक तिवारी ने बताया कि मौत की सही वजह जानने के लिए पोस्टमार्टम कराया गया है, परिजन के आरोप आदि पर जांच कर कार्रवाई की जाएगी। गांव ईसई गोपालपुर निवासी 38 वर्षीय राकेश बाबू कठेरिया ट्रक चालक थे, गांव स्थित एक जमीन को लेकर उनका गांव के कुछ लोगों का विवाद चल रहा था। शुक्रवार की रात राकेश ने घर के कमरे में फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। जानकारी होने के बाद घर में चीख पुकार मच गई। सूचना मिलने के बाद पहुंची पुलिस ने शव मोर्चरी भिजवाया, मृतक के भाई अवनीश कुमार ने बताया कि गांव के एक व्यक्ति ने उनकी जमीन पर कब्जा कर रखा है, शुक्रवार रात को विवाद के बाद आरोपी व उसके साथियों ने भाई को पीटा था।उन्हें शिकायत करने के लिए थाने भी नहीं जाने दिया गया। पिटाई से क्षुब्ध होकर भाई ने जान दे दी। एसपी ग्रामीण अभिषेक तिवारी ने बताया कि मौत की सही वजह जानने के लिए पोस्टमार्टम कराया गया है, परिजन के आरोप आदि पर जांच कर कार्रवाई की जाएगी।

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मैनपुरी के थाना औंछा क्षेत्र के गांव ईसई गोपालपुर के रहने वाले एक ट्रक चालक ने शुक्रवार रात घर के कमरे में फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। मृतक के भाई ने आरोप लगाया कि गांव में विपक्षी खेत पर कब्जा किए हुए हैं, रात को उन लोगों ने भाई की पिटाई की। जिससे आहत होकर भाई ने जान दे दी। पुलिस ने मौत का सही कारण जानने के लिए पोस्टमार्टम कराया है।