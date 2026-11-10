आगरा न्यूज: ट्रांस यमुना में रंगबाजों का आतंक, दो घरों पर ताबड़तोड़ फायरिंग; धमकी का ऑडियो वायरल

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रंगबाजों का कहर और धमकी भरे ऑडियो

ट्रांस यमुना क्षेत्र में रंगबाजों का कहर देखने को मिला है। फोन पर बातचीत के बाद आरोपियों ने घरों के बाहर और गेट पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। विवेक, पंजाबी और अन्य रंगबाजों का सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहा है। इसके साथ ही, एक युवक को गोली मारने की धमकी का ऑडियो भी वायरल हुआ है। ऑडियो में रंगबाज कहते सुनाई दे रहा है, "बहुत असलहे हैं मेरे पास, मिलो तब बताऊंगा।" उसने यह भी कहा कि वह "पूरी रात क्षेत्र में रहेगा।" आरोप है कि दो अलग-अलग युवकों के घर पर फायरिंग की गई। फायरिंग के बाद घर के बाहर कई कारतूस पड़े मिले। विज्ञापन



पूर्व की घटनाओं का साया

यह घटना ऐसे समय में हुई है जब पहले भी रंगबाजी के चलते राज चौहान की हत्या हो चुकी है। राज चौहान हत्याकांड के बाद पुलिस ने कई गैंग के लड़कों को जेल भेजा था। थाना ट्रांस यमुना के नगला मोहन लाल का यह मामला एक बार फिर क्षेत्र में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है। ट्रांस यमुना क्षेत्र में रंगबाजों का कहर देखने को मिला है। फोन पर बातचीत के बाद आरोपियों ने घरों के बाहर और गेट पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। विवेक, पंजाबी और अन्य रंगबाजों का सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहा है। इसके साथ ही, एक युवक को गोली मारने की धमकी का ऑडियो भी वायरल हुआ है। ऑडियो में रंगबाज कहते सुनाई दे रहा है, "बहुत असलहे हैं मेरे पास, मिलो तब बताऊंगा।" उसने यह भी कहा कि वह "पूरी रात क्षेत्र में रहेगा।" आरोप है कि दो अलग-अलग युवकों के घर पर फायरिंग की गई। फायरिंग के बाद घर के बाहर कई कारतूस पड़े मिले।यह घटना ऐसे समय में हुई है जब पहले भी रंगबाजी के चलते राज चौहान की हत्या हो चुकी है। राज चौहान हत्याकांड के बाद पुलिस ने कई गैंग के लड़कों को जेल भेजा था। थाना ट्रांस यमुना के नगला मोहन लाल का यह मामला एक बार फिर क्षेत्र में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है।

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आगरा के थाना ट्रांस यमुना क्षेत्र के नगला मोहनलाल में रंगबाजों का आतंक सामने आया है। आरोप है कि दबंगों ने दो घरों को निशाना बनाते हुए ताबड़तोड़ फायरिंग की। बताया गया है कि आरोपियों ने पहले फोन पर किसी से बातचीत की, इसके बाद घरों के बाहर पहुंचकर गोलियां बरसाईं। अचानक हुई फायरिंग से इलाके में दहशत फैल गई। घटना से जुड़े आरोपियों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद क्षेत्र में चर्चा तेज हो गई है। घटना को लेकर पुलिस की कार्रवाई पर सभी की नजरें टिकी हैं।