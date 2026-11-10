यूपी: मामा-मामी ने की हत्या, इसलिए मौसी चुपचाप खड़ी होकर देखती रही; तीन वर्षीय राधिका के कत्ल की पूरी कहानी

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मलावन थाना क्षेत्र के गांव नगला भूपाल में 24 अक्तूबर को दोपहर के समय तीन वर्षीय राधिका अपने नाना-नानी के घर के बाहर अन्य बच्चों के साथ खेल रही थी। तभी एक छोटी बच्ची ने उससे कहा कि तुम्हारी मामी बुला रही हैं। मासूम राधिका को क्या पता था कि मामी पूजा उसकी सांसें रोकने के लिए बुला रही हैं। विज्ञापन





मलावन थाना क्षेत्र के गांव नगला भूपाल में 24 अक्तूबर को दोपहर के समय तीन वर्षीय राधिका अपने नाना-नानी के घर के बाहर अन्य बच्चों के साथ खेल रही थी। तभी एक छोटी बच्ची ने उससे कहा कि तुम्हारी मामी बुला रही हैं। मासूम राधिका को क्या पता था कि मामी पूजा उसकी सांसें रोकने के लिए बुला रही हैं। एटा में जब राधिका की हत्या की गई तो वहां उसकी चचेरी मौसी मौजूद थी। जब भी पुलिस दिखाई देती वह घबरा जाती और किसी प्रकार का जवाब नहीं दे पाती। वहीं दीपक भी डॉग स्क्वायड को देखकर परेशान हो जाता था। इसी के आधार पर पुलिस ने जब इन लोगों से कड़ाई के साथ पूछताछ की तो हत्या का खुलासा हुआ।

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जब वह घर के अंदर पहुंची तो पूजा ने पकड़कर उठाया और जमीन पर पटक दिया। जब यह वारदात हो रही थी तो राधिकी की चचेरी मौसी रोली की बहन वहां मौजूद थी। एएसपी श्वेताभ पांडेय ने बताया कि पुलिस ने जब पूछताछ की तो उस किशोरी ने कुछ नहीं बताया और सारे तथ्य जानबूझकर छुपाए। इसकी वजह से वारदात के आरोपियों तक पहुंचने में पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी।





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इतना ही नहीं पुलिस को देखते ही उस किशोरी के हाव-भाव बदल जाते थे और घबराने लगती थी। यह देखकर पुलिस ने जब कड़ाई के साथ उससे पूछताछ की तो सच बता दिया। इसके अलावा दीपक तो पहले दिन से ही शक के घेरे में था। वह डॉग स्क्वायड को देखते ही परेशान हो जाता था।





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तीन बार एक ही कुत्ते के जाने पर पुलिस के ऊपर दबाव बनाने के लिए झल्ला उठता और कहता बार-बार इसे ही क्यों ले आते हो। उसकी इसी हड़बड़ाहट व पुलिस के बचने के प्रयास ने उसे शक के घेरे में खड़ा कर दिया। दीपक से जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया।





100 कैमरे खंगाले और बाबाओं से भी की पूछताछ

राधिका की हत्या का खुलासा व आरोपियों तक पहुंचने के लिए पुलिस ने कड़ी मशक्कत की। एएसपी ने बताया कि मलावन व अन्य स्थानों को मिलाकर करीब 100 सीसीटीवी कैमरे पुलिस ने खंगाले। इसके बाद गांव में आए दो बाबाओं की तलाश की और उनको हिरासत में लेकर पूछताछ भी की गई मगर कोई तथ्य नहीं मिला। परिवार के लोगों से बात और ग्रामीणों से पूछताछ के बाद ही घटना का खुलासा संभव हो पाया।



एएसपी श्वेताभ पांडेय ने बताया कि राधिका के लापता होने और उसके बाद शव मिलने से पुलिस के लिए इसका खुलासा करना बड़ा चुनौतीपूर्ण हो गया। पहले परिजन व ग्रामीणों ने बताया कि गांव में 24 अक्तूबर को दो बाबा आए थे शायद वह राधिका का अपहरण कर ले गए हैं। पुलिस ने गांव से छानबीन शुरू की और मलावन कस्बा के साथ ही अन्य स्थानों पर लगभग 100 सीसीटीवी कैमरे खंगाले।





इसमें दो बाबा साइकिल पर जाते दिखे। एक की साइकिल के पीछे एक गठरी भी थी। पुलिस ने जब इन बाबाओं को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो कुछ खास हाथ नहीं लगा। बताया कि गांव में सीसीटीवी कैमरे न होने के कारण खुलासा करना काफी बड़ी चुनौती था। फिर भी पुलिस ने इस मामले में सावधानी के साथ गहन जांच-पड़ताल की और राधिका के हत्यारोपी मामा दीपक व मामी पूजा को गिरफ्तार कर लिया।





मामा-मामी ही निकले मासूम राधिका के कातिल

तीन साल की मासूम राधिका की हत्या उसके सगे मामा और मामी ने ही की थी। नाना-नानी की ओर से उसके नाम प्लॉट खरीदने की तैयारी से दोनों नाराज थे। इसी रंजिश में पहले बच्ची को जमीन पर पटका फिर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। शव को बोरी में बंद कर संदूक में छिपा दिया। पुलिस ने रविवार को दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर हत्याकांड का पर्दाफाश किया। एएसपी श्वेताभ पांडेय ने बताया कि मलावन थाना क्षेत्र के गांव नगला भूपाल निवासी महेशचंद्र ने 24 अक्तूबर को सूचना दी थी कि उनकी तीन वर्षीय धेवती राधिका दोपहर करीब 12 बजे घर से लापता हो गई है। पुलिस ने अपहरण की प्राथमिकी दर्ज कर तलाश शुरू की थी। 26 अक्तूबर को बच्ची का शव बरामद हुआ था।

इसके बाद मामले में हत्या और साक्ष्य मिटाने की धाराएं बढ़ाई गईं। घटना के पर्दाफाश के लिए एसएसपी डॉ. इलामारन ने तीन पुलिस टीमें गठित की थीं। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालने के साथ परिजन से पूछताछ की। करीब 15 दिन की जांच के बाद बच्ची के मामा दीपक और मामी पूजा की भूमिका सामने आई। रविवार को दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया।

एएसपी ने बताया कि दीपक की बहन सोनी की शादी वर्ष 2020 में हाथरस जिले के सिकंदराराऊ क्षेत्र के गांव अगसौली निवासी संजय से हुई थी। वर्ष 2023 में बेटी को जन्म देने के दौरान सोनी की मृत्यु हो गई थी। इसके करीब 15 दिन बाद बच्ची के नाना-नानी उसे अपने घर नगला भूपाल ले आए थे। दिसंबर 2024 को संजय की शादी सोनी की चचेरी बहन रोली से कर दी गई।