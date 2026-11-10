यूपी में एक और पति का कत्ल: पहले चाकू से वार, फिर पत्थर से कुचला सिर; पत्नी और रिश्तेदार पर शक

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मृतक के दोस्त संजय कुमार के अनुसार, रामसेवक दिल्ली के मॉडल टाउन इलाके में रहकर डंपर पर पल्लेदारी करता था। उसकी पत्नी सीमा करीब डेढ़ साल से उससे अलग रह रही थी। आरोप है कि पत्नी के मृतक के परिवार के ही आकाश नाम के युवक से प्रेम संबंध थे। इसी विवाद को हत्या की वजह माना जा रहा है। हालांकि, हत्या में पत्नी और आकाश की संलिप्तता की अभी पुलिस जांच कर रही है।परिजनों के अनुसार, रामसेवक आठ नवंबर की रात करीब नौ बजे से लापता था। अगले दिन दिल्ली से फोन आने पर उसकी हत्या की जानकारी मिली। मृतक के भतीजे राहुल कुमार निवासी हाथरस ने पुलिस को सूचना दी। घटनास्थल के पास सिर कुचलने में इस्तेमाल किया गया पत्थर, चाकू और तीन जोड़ी चप्पलें बरामद हुई हैं। इन साक्ष्यों के आधार पर वारदात में एक से अधिक लोगों के शामिल होने की आशंका जताई जा रही है।सीओ सदर संकल्पदीप कुशवाहा ने बताया कि मामले में परिजन की ओर से गुमशुदगी के दर्ज कराई गई थी। पुलिस तलाश कर रही थी 10 नवंबर को हाईवे किनारे गड्ढे में रामसेवक का शव मिला है। इसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है।