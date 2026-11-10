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महिलाओं ने रोक दिया बुलडोजर: बच्चों को सीने से लगाया और सड़क पर लेट गईं, पुलिस के छूट गए पसीने; देखें वीडियो

Tue, 10 Nov 2026 01:26 PM IST
Dhirendra Singh संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद Published by: Dhirendra Singh Updated Tue, 10 Nov 2026 01:26 PM IST
सार

शिकोहाबाद की गिहार बस्ती में न्यायालय के आदेश पर जमीन खाली कराने पहुंची पुलिस और अमीन को महिलाओं के विरोध का सामना करना पड़ा। महिलाएं बच्चों को लेकर बुलडोजर के आगे लेट गईं, जिसके बाद पुलिस ने 10 दिन की मोहलत देकर कार्रवाई टाल दी।

 

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Women Lie in Front of Bulldozer with Children to Stop Eviction in Firozabad
महिलाओं ने रोक दिया बुलडोजर - फोटो : वीडियो ग्रेब

विस्तार
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फिरोजाबाद में शिकोहाबाद में तहसील तिराहे के पास स्थित गिहार बस्ती में न्यायालय के आदेश पर जमीन खाली कराने पहुंची पुलिस और अमीन को महिलाओं के विरोध का सामना करना पड़ा। महिलाएं बच्चों को लेकर बुलडोजर के आगे लेट गईं और जबरन हटाने पर आत्मदाह की चेतावनी दी। पुलिस ने 10 दिन की मोहलत देकर कार्रवाई टाल दी।
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मंगलवार दोपहर न्यायालय अमीन रामप्रवेश यादव के साथ सीओ जयविंद गुप्ता, इंस्पेक्टर अनुज कुमार और मक्खनपुर, नसीरपुर, नगला खंगर व महिला थाने का पुलिस फोर्स पहुंचा। कार्रवाई की भनक लगते ही कई लोग मकानों में ताले लगाकर चले गए। मौके पर मौजूद महिलाओं ने कहा कि उनके पास रहने की कोई दूसरी व्यवस्था नहीं है।
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वादी पक्ष ने कुछ मकानों से सामान भी बाहर निकलवाया। करीब 20 परिवार जमीन पर मकान बनाकर रह रहे हैं। न्यायालय का आदेश होने के बाद कब्जा लेने की कार्रवाई की जा रही है। लोगों के विरोध के कारण पुलिस बैकफुट पर आ गई। सीओ जयबिंद गुप्ता ने बताया कि अमीन के पास दखल का आदेश था।
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