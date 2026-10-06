भाजपा की बैठक में बवाल: पदाधिकारियों के समर्थकों में भिड़ंत, ईंट से फोड़ा युवक का सिर; मची अफरा-तफरी

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विज्ञापन आगरा के खेरागढ़ कस्बा के डाक बंगले में सोमवार को आयोजित भाजपा संगठन की बैठक में शामिल होने पहुंचे भाजयुमो जिलाध्यक्ष पद के दो दावेदारों के समर्थकों में मारपीट हो गई। एक पक्ष के तीन युवकों ने दूसरे पक्ष के युवक को ईंट से हमला कर लहूलुहान कर दिया। घटना से मौके पर अफरा-तफरी मच गई।

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एमएलसी चुनाव को लेकर संगठन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित हुई थी। बरामदे में बैठक चल रही थी कि तभी परिसर में ही कुछ दूरी पर ही चार युवकों में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। नेता जब तक कुछ समझ पाते, युवक गुत्थमगुत्था हो गए। इस बीच एक युवक ने ईंट से हमला कर सेवला के चोर नगरिया निवासी वीरेश राजपूत को लहूलुहान कर दिया। बैठक से निकलकर नेताओं ने समर्थकों को संभाला और अलग कर दिया। वहां से घायल वीरेश को उपचार के लिए सीएचसी खेरागढ़ में भर्ती कराया गया।





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