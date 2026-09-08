Agra News: पेट्रोल पंप पर बाइक में लगी आग, पंपकर्मियों ने बुझाई

विज्ञापन

सोमवार को वायरल हुए सीसीटीवी फुटेज बाह के देवता फिलिंग स्टेशन के पास के हैं। पंपकर्मियों के मुताबिक अचानक बाइक में आग लग गई। बाइक छोड़्रकर सवार भागा। पेट्रोलपंप के कर्मचारियों ने फायर सेफ्टी किट से अग्निशमन सिलिंडर उठाया और आग बुझाने में जुट गए। करीब 15 मिनट में आग पर काबू पा लिया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। सोशल मीडिया पर सीसीटीवी फुटेज का वीडियो वायरल होने के बाद बाह से अग्निशमन विभाग की टीम पेट्रोलपंप पर पहुंची, तब तक बाइक के साथ सवार निकल चुका था।