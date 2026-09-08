Agra News: पेट्रोल पंप पर बाइक में लगी आग, पंपकर्मियों ने बुझाई
आगरा ब्यूरो
Updated Tue, 08 Sep 2026 01:49 AM IST
Updated Tue, 08 Sep 2026 01:49 AM IST
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बाह। सोशल मीडिया पर सीसीटीवी फुटेज का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें बाइक में आग लगने पर सवार भाग खड़ा हुआ। कुछ लोग अग्निशमन सिलिंडर से आग बुझाने में जुटे दिख रहे हैं।
सोमवार को वायरल हुए सीसीटीवी फुटेज बाह के देवता फिलिंग स्टेशन के पास के हैं। पंपकर्मियों के मुताबिक अचानक बाइक में आग लग गई। बाइक छोड़्रकर सवार भागा। पेट्रोलपंप के कर्मचारियों ने फायर सेफ्टी किट से अग्निशमन सिलिंडर उठाया और आग बुझाने में जुट गए। करीब 15 मिनट में आग पर काबू पा लिया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। सोशल मीडिया पर सीसीटीवी फुटेज का वीडियो वायरल होने के बाद बाह से अग्निशमन विभाग की टीम पेट्रोलपंप पर पहुंची, तब तक बाइक के साथ सवार निकल चुका था।
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सोमवार को वायरल हुए सीसीटीवी फुटेज बाह के देवता फिलिंग स्टेशन के पास के हैं। पंपकर्मियों के मुताबिक अचानक बाइक में आग लग गई। बाइक छोड़्रकर सवार भागा। पेट्रोलपंप के कर्मचारियों ने फायर सेफ्टी किट से अग्निशमन सिलिंडर उठाया और आग बुझाने में जुट गए। करीब 15 मिनट में आग पर काबू पा लिया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। सोशल मीडिया पर सीसीटीवी फुटेज का वीडियो वायरल होने के बाद बाह से अग्निशमन विभाग की टीम पेट्रोलपंप पर पहुंची, तब तक बाइक के साथ सवार निकल चुका था।
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