Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Samajwadi Party Intensifies Outreach Ahead of Dalit Convention in Agra on November 15

आगरा: दलित महासम्मेलन से पहले सपा का शक्ति प्रदर्शन, सांसद ने परखी तैयारियां; 15 को आ रहे अखिलेश यादव

Fri, 13 Nov 2026 03:10 PM IST
Dhirendra Singh अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Fri, 13 Nov 2026 03:10 PM IST
सार

आगरा के जीआईसी मैदान में 15 नवंबर को होने वाले सपा के दलित महासम्मेलन के लिए जनसंपर्क अभियान तेज हो गया है। सांसद रामजी लाल सुमन ने सभा स्थल का निरीक्षण किया, जबकि कार्यकर्ताओं ने बाइक रैली निकालकर घर-घर आमंत्रण पत्र बांटे।
 

विज्ञापन
Samajwadi Party Intensifies Outreach Ahead of Dalit Convention in Agra on November 15
बाइक रैली का शुभारंभ करते सपा सांसद - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

आगरा के जीआईसी मैदान में 15 नवंबर को होने वाले समाजवादी पार्टी के दलित महासम्मेलन की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। बृहस्पतिवार को सपा सांसद एवं राष्ट्रीय महासचिव रामजी लाल सुमन ने सभा स्थल का जायजा लिया। सुबह सिकंदरा से टेढ़ी बगिया तक बाइक रैली निकाली गई। शहर भर में नुक्कड़ सभाएं, बैठकें और जनसंपर्क किया गया। घर-घर आमंत्रण पत्र बांटे जा रहे हैं।
विज्ञापन


महासम्मेलन के आमंत्रण के लिए बृहस्पवितार सुबह 11 बजे सपा छात्र सभा अध्यक्ष अमित प्रताप सिंह के नेतृत्व में नीला झंडा लेकर सिकंदरा से बाइक रैली निकाली गई। सम्मेलन के संयोजक रामजी लाल सुमन, प्रदेश सचिव राहुल चतुर्वेदी ने नीला झंडा दिखा रैली को रवाना किया। टेढ़ी बगिया स्थित अंबेडकर प्रतिमा पर रैली संपन्न हुई।
विज्ञापन


उधर, लंगड़े की चौकी पर महानगर अध्यक्ष शब्बीर अब्बास के नेतृत्व में दलित समाज की बैठक हुई। रामलाल टैगोर की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में पीडीए समाज की आवाज को मजबूत करने और घर-घर समाजवादी विचारधारा का संदेश पहुंचाने का संकल्प लिया गया। इधर, विनय अग्रवाल और सतीश चाहर के नेतृत्व में चित्रा टॉकीज व आसपास के क्षेत्रों में सघन जनसंपर्क किया गया। शाम 4 बजे सपा सांसद रामजी लाल ने जीआईसी मैदान पर तैयारियों का जायजा लिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed