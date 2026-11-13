आगरा: दलित महासम्मेलन से पहले सपा का शक्ति प्रदर्शन, सांसद ने परखी तैयारियां; 15 को आ रहे अखिलेश यादव

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महासम्मेलन के आमंत्रण के लिए बृहस्पवितार सुबह 11 बजे सपा छात्र सभा अध्यक्ष अमित प्रताप सिंह के नेतृत्व में नीला झंडा लेकर सिकंदरा से बाइक रैली निकाली गई। सम्मेलन के संयोजक रामजी लाल सुमन, प्रदेश सचिव राहुल चतुर्वेदी ने नीला झंडा दिखा रैली को रवाना किया। टेढ़ी बगिया स्थित अंबेडकर प्रतिमा पर रैली संपन्न हुई।उधर, लंगड़े की चौकी पर महानगर अध्यक्ष शब्बीर अब्बास के नेतृत्व में दलित समाज की बैठक हुई। रामलाल टैगोर की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में पीडीए समाज की आवाज को मजबूत करने और घर-घर समाजवादी विचारधारा का संदेश पहुंचाने का संकल्प लिया गया। इधर, विनय अग्रवाल और सतीश चाहर के नेतृत्व में चित्रा टॉकीज व आसपास के क्षेत्रों में सघन जनसंपर्क किया गया। शाम 4 बजे सपा सांसद रामजी लाल ने जीआईसी मैदान पर तैयारियों का जायजा लिया।