Agra News: महाराणा सांगा की प्रतिमा स्थापना के लिए 17 को होगा भूमि पूजन

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भाजपा पार्षद शरद चौहान ने बताया कि मेयर हेमलता दिवाकर 17 नवंबर को सुबह 11 बजे स्पीड कलर लैब चौराहे पर प्रतिमा स्थल के फाउंडेशन का भूमि पूजन करेंगी। महाराणा सांगा की प्रतिमा के लिए नगर निगम 16 लाख रुपये खर्च कर ग्रेनाइट का प्लेटफॉर्म बनवाएगा। प्रतिमा स्थल पर स्टील की रेलिंग लगाई जाएगी। यह करीब 10 फीट ऊंचा होगा, जिस पर अश्व पर सवार महाराणा सांगा की कांस्य से बनी प्रतिमा लगाई जानी है। प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति विभाग ने इस पर 29 लाख रुपये खर्च किए हैं। लखनऊ में प्रतिमा का निर्माण किया जा रहा है, जिसे जल्द ही आगरा लाया जाएगा।महाराणा सांगा ने फतेहपुर सीकरी से सटे खानवा में 17 मार्च वर्ष 1527 में अंतिम युद्ध लड़ा था, जिसमें राणा सांगा की पराजय ने मुगल बादशाह बाबर को आगरा में स्थापित कर दिया।सांसद के घर से 100 मीटर दूर लगाई जा रही प्रतिमाबीते साल सपा के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन ने महाराणा सांगा पर संसद में विवादित बयान दिया था, जिसके बाद क्षत्रिय संगठनों ने पूरे देश में उनका जगह-जगह विरोध किया। उनके संजय प्लेस एचआईजी फ्लैट पर विरोध प्रदर्शन और तोड़फोड़ की गई थी। प्रतिमा सांसद के आवास से महज 100 मीटर की दूरी पर लगाई जा रही है।