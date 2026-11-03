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24 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा पर होने वाले स्नान में लाखों श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। सुरक्षा के मद्देनजर यमुना घाटों पर पर्याप्त गोताखोरों, बैरिकेडिंग, लाल झंडी, गहरे जल के संकेतकों और अस्थायी वाॅच टावर बनाए जाएंगे। फ्लड पीएसी के स्टीमर से निरंतर निगरानी रखी जाएगी। इसके अलावा, यातायात को सुगम बनाने के लिए अस्थायी बस स्टैंड और विभिन्न क्षेत्रों में वाहन पार्किंग की उचित व्यवस्था की जाएगी।पुलिस बल और सीसीटीवी कैमरों के जरिये चप्पे-चप्पे पर नजर रखी जाएगी। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी अमित कुमार, एडीएम (प्रशासन) आजाद भगत सिंह, एडीएम (वित्त एवं राजस्व) संदीप वर्मा, सीएमओ डॉ. अरुण श्रीवास्तव, एसडीएम बाह विनोद चौधरी, एसीपी बाह जितेंद्र कुमार आदि मौजूद रहे।श्रद्धालुओं की स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए मेला क्षेत्र में अस्थाई चिकित्सालय, एंबुलेंस, पर्याप्त दवाइयां उपलब्ध रहेंगे। पशुओं के उपचार के लिए पशु चिकित्सालय और पेयजल की विशेष व्यवस्था की जाएगी। साफ-सफाई के लिए दो शिफ्टों में कर्मचारियों की तैनाती रहेगी और सौ से अधिक अस्थाई शौचालयों का निर्माण कराया जाएगा।