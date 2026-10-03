Agra News: आर्यन का शतक न आया काम, आराध्य अकादमी ने मारा मैदान
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Sat, 03 Oct 2026 02:24 AM IST
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आगरा। महात्मा गांधी जयंती पर डिफेंस कॉलोनी में अकादमी के मैदान पर युवा क्रिकेटरों ने अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। अंडर-14 मुकाबले में सुखजीवन क्रिकेट अकादमी के आर्यन ने 103 रन की शतकीय पारी खेली। हालांकि उनकी यह पारी टीम को जीत नहीं दिला सकी। आराध्य क्रिकेट अकादमी ने मुकाबला 59 रन से जीत लिया।
टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी आराध्य क्रिकेट अकादमी ने निर्धारित ओवरों में 244 रन बनाए। यशिका ने 59, विराट शर्मा ने 50 और पिहू ने 31 रन की पारी खेली। सुखजीवन की ओर से गेंदबाजी में निर्भय और नैतिक ने चार-चार विकेट झटके। लक्ष्य का पीछा करने उतरी सुखजीवन क्रिकेट अकादमी की शुरुआत के बाद आर्यन ने मोर्चा संभाला। दानवीर ने भी 13 रन बनाकर उनका साथ दिया। हालांकि आराध्य के गेंदबाजों के सामने सुखजीवन की पूरी टीम 33 ओवर में 185 रन पर सिमट गई। पुरस्कार वितरण समारोह में मुख्य अतिथि पार्षद अरविंद गौतम, बंटी यादव, विजय ठाकुर, राजेश कुशवाहा, अकादमी के अध्यक्ष राजीव सोई आदि मौजूद रहे।
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टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी आराध्य क्रिकेट अकादमी ने निर्धारित ओवरों में 244 रन बनाए। यशिका ने 59, विराट शर्मा ने 50 और पिहू ने 31 रन की पारी खेली। सुखजीवन की ओर से गेंदबाजी में निर्भय और नैतिक ने चार-चार विकेट झटके। लक्ष्य का पीछा करने उतरी सुखजीवन क्रिकेट अकादमी की शुरुआत के बाद आर्यन ने मोर्चा संभाला। दानवीर ने भी 13 रन बनाकर उनका साथ दिया। हालांकि आराध्य के गेंदबाजों के सामने सुखजीवन की पूरी टीम 33 ओवर में 185 रन पर सिमट गई। पुरस्कार वितरण समारोह में मुख्य अतिथि पार्षद अरविंद गौतम, बंटी यादव, विजय ठाकुर, राजेश कुशवाहा, अकादमी के अध्यक्ष राजीव सोई आदि मौजूद रहे।
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