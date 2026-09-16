यूपी: दक्षिणांचल के एपीआरओ का मोबाइल हुआ हैक, फिर दिखाई ऐसी चालाकी; हैकर्स के भी छूट गए पसीने

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विभाग का सोशल मीडिया वही संभालते हैं। संजीव ने बताया कि वह मंगलवार को काम में व्यस्त थे। इसी दौरान उनके व्हाट्सएप पर किसी अनजान नंबर से आरटीओ चालान लिखी हुई एपीके फाइल आई। जल्दबाजी में उन्होंने लिंक पर क्लिक कर दिया।इसके बाद उनके व्हाट्सएप नंबर से अन्य ग्रुपों पर वही एपीके फाइल जाने लगी। लोगों ने उन्होंने फोन कर सूचना दी तो मामले की जानकारी हुई। संजीव ने बताया कि कोई आर्थिक नुुकसान नहीं हुआ है।