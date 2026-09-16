यूपी: दक्षिणांचल के एपीआरओ का मोबाइल हुआ हैक, फिर दिखाई ऐसी चालाकी; हैकर्स के भी छूट गए पसीने
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Wed, 16 Sep 2026 10:43 AM IST
सार
दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के एपीआरओ डॉ. संजीव चौहान ने व्हाट्सएप पर आई आरटीओ चालान वाली एपीके फाइल खोल दी, जिसके बाद उनका मोबाइल हैक हो गया। हैकर्स ने उनके व्हाट्सएप नंबर से दूसरे ग्रुपों में भी वही फाइल भेजना शुरू कर दिया, लेकिन समय रहते फोन रीसेट करने से आर्थिक नुकसान नहीं हुआ।
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विस्तार
साइबर अपराधियों ने दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के एपीआरओ का मोबाइल फोन हैक कर लिया। हालांकि समय रहते उन्होंने अपना फोन रीसेट कर दिया और किसी भी घटना से बच गए। डाॅ. संजीव चौहान डीवीवीएनएल के एपीआरओ हैं।
विभाग का सोशल मीडिया वही संभालते हैं। संजीव ने बताया कि वह मंगलवार को काम में व्यस्त थे। इसी दौरान उनके व्हाट्सएप पर किसी अनजान नंबर से आरटीओ चालान लिखी हुई एपीके फाइल आई। जल्दबाजी में उन्होंने लिंक पर क्लिक कर दिया।
इसके बाद उनके व्हाट्सएप नंबर से अन्य ग्रुपों पर वही एपीके फाइल जाने लगी। लोगों ने उन्होंने फोन कर सूचना दी तो मामले की जानकारी हुई। संजीव ने बताया कि कोई आर्थिक नुुकसान नहीं हुआ है।
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विभाग का सोशल मीडिया वही संभालते हैं। संजीव ने बताया कि वह मंगलवार को काम में व्यस्त थे। इसी दौरान उनके व्हाट्सएप पर किसी अनजान नंबर से आरटीओ चालान लिखी हुई एपीके फाइल आई। जल्दबाजी में उन्होंने लिंक पर क्लिक कर दिया।
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इसके बाद उनके व्हाट्सएप नंबर से अन्य ग्रुपों पर वही एपीके फाइल जाने लगी। लोगों ने उन्होंने फोन कर सूचना दी तो मामले की जानकारी हुई। संजीव ने बताया कि कोई आर्थिक नुुकसान नहीं हुआ है।
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