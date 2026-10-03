Agra News: इंटर सोसाइटी लीग में जीत से अपर्णा प्रेम और एंथेला मजबूत

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अपर्णा प्रेम फाइटर्स ने राधा रानी चैलेंजर्स के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में तीन विकेट पर 277 रन बनाए। कपिल सोलंकी ने 36 गेंदों पर नाबाद 108 रन की पारी खेली। उन्होंने 12 चौके और आठ छक्के लगाए। देवेंद्र सिंह ने 35 गेंदों पर 73 और कप्तान पुष्पराज नेगी ने 38 गेंदों पर 57 रन बनाए।लक्ष्य का पीछा करने उतरी राधा रानी चैलेंजर्स 19.5 ओवर में 210 रन पर सिमट गई। संकित यादव ने 29 गेंदों पर 70 और निशांत शर्मा ने 16 गेंदों पर नाबाद 42 रन बनाए। ऋषि पाल सिंह ने चार और देवेश शर्मा ने तीन विकेट लेकर अपर्णा प्रेम को 67 रन से जीत दिलाई।दूसरे मुकाबले में एंथेला अवतार्स ने 20 ओवर में नौ विकेट पर 177 रन बनाए। अमन तायल ने 48 गेंदों पर 74 और कप्तान गौरव शर्मा ने 16 गेंदों पर 35 रन की पारी खेली। जवाब में गणपति ग्लैडिएटर्स 17.4 ओवर में 113 रन पर ऑलआउट हो गई। अंकित रावत ने चार, विनय ने तीन और अमन तायल ने दो विकेट चटकाए। एंथेला अवतार्स ने 64 रन से मुकाबला अपने नाम किया।