फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Amit Kushwaha secured first place in the three-kilometer running competition.

Agra News: तीन किलोमीटर दौड़ प्रतियोगिता में अमित कुशवाहा रहे प्रथम

Sat, 05 Sep 2026 02:26 AM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Sat, 05 Sep 2026 02:26 AM IST
विज्ञापन
Amit Kushwaha secured first place in the three-kilometer running competition.
मलपुरा। गांव जारूआ कटरा के बांके बिहारी मंदिर से खेड़ा भगौर तक 3 किलोमीटर दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जन्माष्टमी के अवसर पर हुई प्रतियोगिता में ताजगंज के अमित कुशवाहा ने प्रथम स्थान किया।
विज्ञापन

प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले अमित कुशवाहा को 3100 रुपये, द्वितीय रहे कंचनपुर के प्रशांत कुमार को 2100 रुपये तथा तृतीय स्थान पाने वाले अखवाई के उमेश कुमार को 1100 रुपये का पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। आयोजन समिति ने बेहतर प्रदर्शन करने वाले 10 अन्य धावकों को सांत्वना पुरस्कार प्रदान किए।
विज्ञापन

इस दौरान रामचरण, संतकुमार, बासुदेव, जगजीत सिंह, धर्मेंद्र सिंह, राम कुमार, ऋतिक कुमार, गीतम सिंह, जीतू चौधरी, राजवीर सिंह, अजय कुमार, रमेश सिंह, सनी चौधरी, रविंद्र पहलवान भी मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed