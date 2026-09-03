अमर उजाला असर: खबर छपते ही जागा नगर निगम, गजानन नगर मोड़ की धंसी सड़क का गड्ढा कराया दुरुस्त

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सोमवार रात यह गड्ढा हो गया था। खबर प्रकाशित होने पर नगर आयुक्त संतोष कुमार वैश्य ने निर्माण विभाग को तुरंत आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। क्षेत्रीय अवर अभियंता मुकेश कुमार के नेतृत्व में टीम ने सड़क पर हुए गड्ढे को भरवाया। गड्ढे में जीएसबी (ग्रेन्युलर सब-बेस) डलवाकर उसे भरा गया। अवर अभियंता ने बताया कि सड़क के नीचे पुराने नाले की मौजूदगी को देखते हुए मौके की स्थिति पर नजर रखी जाएगी।यदि दोबारा सड़क धंसने या नाले से संबंधित किसी समस्या की स्थिति आती है तो आवश्यक तकनीकी कार्रवाई कराई जाएगी। मुख्य अभियंता अरविंद श्रीवास्तव ने बताया कि गजानन नगर मोड़ पर जिस स्थान पर सड़क धंसी, वहां से पुराना नाला निकलने की जानकारी सामने आई है।