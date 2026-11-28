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एलिमिनेशन सूची में वह नौवें स्थान पर हैं। उनकी इस उपलब्धि से आगरा के अधिवक्ता समाज में उत्साह है। बार काउंसिल के 25 सदस्यों के निर्वाचन के लिए जनवरी, फरवरी और मार्च में प्रदेश के विभिन्न जिलों में मतदान हुआ था। आगरा से भी 11 अधिवक्ताओं ने चुनाव मैदान में ताल ठोकी थी। इनमें हरजीत अरोरा भी महिला प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतरीं।प्रदेशभर के अधिवक्ताओं से मिले समर्थन के चलते उन्होंने पांच हजार मतों का आंकड़ा पार कर लिया है। ग्रेटर आगरा बार एसोसिएशन के सचिव अर्जुन सिंह पुंडीर ने कहा कि हरजीत अरोरा का पांच हजार से अधिक मत हासिल करना जिले के अधिवक्ता समाज के लिए गर्व की बात है। प्रदेश के चार प्रत्याशी 7088 मतों का कोटा पूरा कर निर्वाचित घोषित हो चुके हैं। मतगणना अभी जारी है। ऐसे में आगरा के अधिवक्ताओं की निगाहें अंतिम परिणाम पर टिकी हैं।