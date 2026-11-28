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वहीं, वाहन पोर्टल में तकनीकी दिक्कत के चलते भी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। ऑनलाइन सेवाओं का लाभ लेने पहुंचे कई लोग काम नहीं करा सके। आरटीओ संजय तिवारी के नेतृत्व में कार्यालय की दूसरी मंजिल स्थित हॉल में मेला आयोजित किया गया। आरटीओ ने बताया कि परिवहन विभाग की 44 सेवाएं ऑनलाइन हो चुकी हैं। लोगों को सामान्य कार्यों के लिए कार्यालय आने की जरूरत नहीं है। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए भी दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। केवल स्थायी लाइसेंस के लिए टेस्ट और बायोमीट्रिक कराने कार्यालय आना होगा।एआरटीओ प्रशासन विनय कुमार ने बताया कि बकाया वाहन कर पर पेनाल्टी में 70 प्रतिशत तक की छूट दी जा रही है। यह छूट पेनाल्टी पर है, मूल टैक्स जमा करना होगा। मेले में फिटनेस, परमिट और पंजीकरण संबंधी काम भी किए गए।विनय कुमार ने बताया कि स्क्रैप नीति के तहत पुराने वाहन को स्क्रैप कराकर नया वाहन खरीदने पर 15 प्रतिशत की छूट मिलेगी। नया वाहन नहीं खरीदना चाहते हैं तो पुराने वाहन को पोर्टल के माध्यम से बेच भी सकते हैं। आयु पूरी कर चुके वाहनों और टीटीजेड के नियमों के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। मेले में टोकन व्यवस्था नहीं होने और जगह कम होने से एक साथ भीड़ जमा हो गई। इस दौरान कई वाहन स्वामियों को टैक्स पेनाल्टी में छूट का लाभ मिला। अगला परिवहन मेला 26 दिसंबर को आयोजित किया जाएगा। एआरटीओ प्रवर्तन आलोक कुमार ने मेले की उपयोगिता बताकर लोगों को इसका लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया।