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कमेटी अध्यक्ष एवं विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल ने बताया कि आगरा की रामलीला धार्मिक आस्था के साथ शहर की सांस्कृतिक पहचान का भी हिस्सा है। आयोजन को परंपरागत स्वरूप में व्यवस्थित ढंग से कराने के लिए जिम्मेदारियां तय की गई हैं।कार्यकारिणी में रामकिशन अग्रवाल, भगवान दास बंसल, टीएन अग्रवाल, विष्णु दयाल बंसल, मुकेश जौहरी, मुकेश कुमार अग्रवाल, विजय प्रकाश गोयल, अशोक कुमार राठी, विनोद कुमार जौहरी, राकेश जैन, विशन बिहारी माहेश्वरी, भरत भगत, मनोज कुमार अग्रवाल पोली भाई, नरेंद्र बंसल, संजय सिंघल सराफ, प्रवीण कुमार गर्ग, संजय तिवारी, डॉ. पार्थ सारथी शर्मा, विपिन अग्रवाल और विजय कुमार गोयल को उपाध्यक्ष बनाया गया है।वहीं अतुल बंसल को उपाध्यक्ष प्रशासनिक और ताराचंद्र अग्रवाल को कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। कमेटी पदाधिकारियों ने नवनियुक्त सदस्यों से आपसी समन्वय के साथ व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए काम करने का आह्वान किया। महामंत्री राजीव अग्रवाल ने कहा कि रामलीला की प्राचीन परंपराओं और धार्मिक स्वरूप को कायम रखते हुए इस वर्ष भी महोत्सव को भव्य रूप में आयोजित किया जाएगा।