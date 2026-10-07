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डीएम ने वर्षा जल संचयन, तालाबों के पुनर्जीवन, चेकडैम और भूजल स्तर के वैज्ञानिक अध्ययन पर जोर देते हुए जल संरक्षण कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए। अधिकारियों को संबंधित संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ मौके पर जाकर सूखे एवं कम जल वाले तालाबों का स्थलीय निरीक्षण करने और गहराई व जलभराव क्षमता का सटीक आकलन करने को कहा। बैठक में सीडीओ प्रतिभा सिंह, डीडीओ भावना यादव, सीनियर जियोफिजिसिस्ट शशांक शेखर सिंह सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।बैठक के दौरान डीएम ने भौगोलिक रूप से उपयुक्त स्थानों पर चेकडैम बनाकर वर्षा जल को अधिक समय तक रोकने तथा भूजल स्तर में सुधार के लिए प्री-मानसून एवं पोस्ट-मानसून जलस्तर का तुलनात्मक व वैज्ञानिक अध्ययन करने के निर्देश दिए। स्पष्ट किया कि जल संरक्षण के प्रयासों का परिणाम धरातल पर दिखना चाहिए।संचारी रोग नियंत्रण के लिए मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में टास्क फोर्स की बैठक हुई। डीएम मनीष बंसल ने माइक्रो प्लान के अनुसार गतिविधियां चलाने को कहा। उन्होंने जिला व ब्लॉक स्तर पर रोजाना समीक्षा के निर्देश दिए। कहा कि दैनिक प्रगति रिपोर्ट व तस्वीरें व्हाट्सएप ग्रुप में साझा करना अनिवार्य है।स्वास्थ्य विभाग को सीएचसी, पीएचसी, आशा कार्यकर्ताओं व निजी अस्पतालों से समन्वय बनाकर लक्षण वाले मामलों की समय पर रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने को कहा। पैथोलॉजी लैब में सीबीसी व मलेरिया जांच का दायरा बढ़ाने को कहा। पंचायती राज, नगर निगम, आईसीडीएस व शिक्षा विभाग को समन्वय से काम करने को कहा। स्कूलों में छात्रों संग स्वच्छता गतिविधियां चलाने और नगर निगम वाहनों में जागरूकता जिंगल बजाने के निर्देश दिए गए। बैठक में सीडीओ प्रतिभा सिंह और सीएमओ अरुण श्रीवास्तव मौजूद रहे।