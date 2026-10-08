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Agra News: विवाहिता की मौत के महीने भर बाद भी आरोपी फरार

Thu, 08 Oct 2026 02:43 AM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 02:43 AM IST
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AGRA NEWS ROAD ACCUCED FLED
आगरा। थाना शमसाबाद के ग्राम डबरई में दहेज में 5 लाख रुपये न मिलने पर विवाहिता के शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न से परेशान होकर फंदा लगाकर आत्महत्या की थी। मृतका के पिता की तहरीर पर पति समेत 5 ससुरालीजन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी, लेकिन एक महीने बाद भी आरोपी पुलिस पकड़ से दूर हैं।
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बिचपुरी निवासी बिहारी के अनुसार, उन्होंने अपनी बेटी पिंकी की शादी 26 अप्रैल 2025 को शमसाबाद के डबरई निवासी नूतन के साथ की थी। आरोप है कि ससुरालीजन दहेज में 5 लाख रुपये की मांग पूरी नहीं होने पर बेटी का उत्पीड़न करने लगे, जिससे परेशान होकर पिंकी ने आत्महत्या कर ली। इसकी प्राथमिकी थाना शमसाबाद में 30 अगस्त को पति नूतन, सास, ससुर, ननद, ननदोई के खिलाफ दर्ज कराई थी। एसीपी शमसाबाद राजीव रंजन का कहना है कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की दो टीमें लगी हैं। संवाद
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