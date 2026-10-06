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Agra News: किरावली-रायभा मार्ग पर भारी वाहनों की एंट्री रोकने के लिए बैरियर लगाएं

Tue, 06 Oct 2026 02:54 AM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 02:54 AM IST
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agra news no entry proposed
किरावली। फतेहपुर सीकरी के भाजपा विधायक चौधरी बाबूलाल ने मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग को पत्र लिखकर अवगत कराया है कि उनके विधानसभा क्षेत्र फतेहपुर सीकरी के अंतर्गत किरावली-रायभा मार्ग पर भारी वाहन, रायभा टोल से टैक्स बचाने के प्रयास में आबादी वाले क्षेत्रों जैसे नगला लालदास, रायभा, नगला खुशियाली और गोपऊ से गुजर रहे हैं। इसके कारण आए दिन सड़क हादसे हो रहे हैं, जिनमें कई लोगों की जानें जा चुकी हैं।
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विधायक ने कहा कि पूर्व में भी उन्होंने रायभा और किरावली में दोनों तरफ बैरियर लगाने का अनुरोध किया था। उन्होंने इस कार्य को गंभीरता से लेते हुए दोनों तरफ बैरियर लगाने की कार्रवाई से अवगत कराने का आग्रह किया है।
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