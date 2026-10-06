Agra News: हाउस टैक्स कई गुना बढ़ाने पर फूटा गुस्सा, एसडीएम से शिकायत

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नगर पंचायत किरावली के वार्ड नंबर 08 के सभासद राम नरेश इंदौलिया ने भी बोर्ड की बैठक में एक साथ इतना अधिक हाउस टैक्स बढ़ाए जाने का कड़ा विरोध किया था। उनका कहना है कि एक साथ कई गुना टैक्स बढ़ाया जाना किसी भी तरह से न्यायोचित नहीं है। विज्ञापन

शिकायतकर्ता प्रवेश अग्रवाल ने अन्य नगर पंचायतों का उदाहरण देते हुए बताया कि नगर पंचायत खेरागढ़ ने हाउस टैक्स में मात्र 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है जो कि जायज है। इसी तरह जगनेर नगर पंचायत ने भी सीमित टैक्स बढ़ाया है। ऐसे में नगर पंचायत किरावली द्वारा एक साथ कई गुना टैक्स बढ़ा देना नियम विरुद्ध और समझ से परे है। उपजिलाधिकारी किरावली अभिनव पाठक और प्रभारी अधिकारी नगर पंचायत किरावली (ईओ) से जानकारी लेने का प्रयास किया गया, तो उन्होंने मीटिंग में होने की बात कहते हुए फोन काट दिया। नगर पंचायत किरावली के वार्ड नंबर 08 के सभासद राम नरेश इंदौलिया ने भी बोर्ड की बैठक में एक साथ इतना अधिक हाउस टैक्स बढ़ाए जाने का कड़ा विरोध किया था। उनका कहना है कि एक साथ कई गुना टैक्स बढ़ाया जाना किसी भी तरह से न्यायोचित नहीं है।शिकायतकर्ता प्रवेश अग्रवाल ने अन्य नगर पंचायतों का उदाहरण देते हुए बताया कि नगर पंचायत खेरागढ़ ने हाउस टैक्स में मात्र 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है जो कि जायज है। इसी तरह जगनेर नगर पंचायत ने भी सीमित टैक्स बढ़ाया है। ऐसे में नगर पंचायत किरावली द्वारा एक साथ कई गुना टैक्स बढ़ा देना नियम विरुद्ध और समझ से परे है। उपजिलाधिकारी किरावली अभिनव पाठक और प्रभारी अधिकारी नगर पंचायत किरावली (ईओ) से जानकारी लेने का प्रयास किया गया, तो उन्होंने मीटिंग में होने की बात कहते हुए फोन काट दिया।

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किरावली। नगर पंचायत किरावली की ओर से हाउस टैक्स में कई गुना वृद्धि किए जाने के विरोध में कस्बे के निवासी प्रवेश अग्रवाल ने उपजिलाधिकारी किरावली अभिनव पाठक से लिखित शिकायत की है। उन्होंने एसडीएम से बढ़ा हुआ टैक्स कम करने की गुहार लगाई है। प्रवेश अग्रवाल ने बताया कि नगर पंचायत बोर्ड की बैठक में हाउस टैक्स को कई गुना बढ़ा दिया गया है, जो पूरी तरह से नियम विरुद्ध है।