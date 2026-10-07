Agra News: झगड़े की आशंका से तीसरी बार भी नहीं हुआ कोटेदार का चयन

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मंगलवार दोपहर निर्धारित तिथि पर सहायक विकास अधिकारी गिरीश अग्रवाल और ग्राम पंचायत सचिव मोहित यादव बैठक कराने के लिए गांव पहुंचे थे। बैठक के दौरान ग्रामीणों के बीच कहासुनी होने लगी। विवाद बढ़ने और झगड़े की आशंका को देखते हुए अधिकारियों ने बैठक निरस्त कर दी।बताया गया है कि मई बुजुर्ग के तत्कालीन कोटेदार शरीफ के खिलाफ राशन की कालाबाजारी के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। इसके बाद सरकारी राशन की दुकान निरस्त कर दी गई थी। एसडीएम अभिनव पाठक के निर्देश पर नए राशन विक्रेता का चयन किया जाना है। ग्राम पंचायत सचिव मोहित यादव ने बताया कि ग्रामीणों के बीच विवाद की आशंका के चलते मंगलवार की बैठक निरस्त की गई है। इससे पहले भी दो बार बैठक नहीं हो सकी थी। पूरे घटनाक्रम की लिखित जानकारी खंड विकास अधिकारी और एसडीएम किरावली को दी जाएगी। संवाद