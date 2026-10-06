आगरा मेट्रो: पटरी पर ट्रायल से पहले आखिरी जांच, कॉरिडोर-2 में परखी जा रही सुरक्षित रफ्तार

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यूपीएमआरसी के संयुक्त महाप्रबंधक पंचानन मिश्र ने बताया कि स्ट्रक्चर गेज मूवमेंट के तहत नव निर्मित मेट्रो संरचनाओं में यह देखा जाता है कि निर्धारित मानकों के अनुसार ट्रेन और जरूरी उपकरण सुरक्षित रूप से गुजर सकते हैं या नहीं। आगरा मेट्रो परियोजना के अधिकारियों और निर्माण टीम की मौजूदगी में डिपो लाइन पर यह कार्य शुरू किया गया।मेट्रो सेवा शुरू होने पर शहरवासियों को सड़क यातायात के बीच तेज और सुविधाजनक सार्वजनिक परिवहन का विकल्प मिलेगा। साथ ही सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल सफर की सुविधा भी उपलब्ध होगी।