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आगरा मेट्रो: पटरी पर ट्रायल से पहले आखिरी जांच, कॉरिडोर-2 में परखी जा रही सुरक्षित रफ्तार

Tue, 06 Oct 2026 10:19 AM IST
Dhirendra Singh अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Tue, 06 Oct 2026 10:19 AM IST
सार

आगरा मेट्रो के कॉरिडोर-2 की डिपो लाइन पर ट्रायल से पहले स्ट्रक्चर गेज मूवमेंट शुरू हो गया है। इस प्रक्रिया में ट्रेन, ट्रैक और उपकरणों के सुरक्षित आवागमन के लिए उपलब्ध जगह और निर्धारित मानकों की जांच की जा रही है।
 

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Agra Metro Corridor 2: Structure Gauge Movement Begins Ahead of Trial Run
आगरा मेट्रो। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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आगरा मेट्रो के कॉरिडोर-2 की डिपो लाइन पर स्ट्रक्चर गेज मूवमेंट शुरू हो गया है। ट्रायल से पहले होने वाली इस प्रक्रिया में मेट्रो ट्रेन, ट्रैक और अन्य उपकरणों के सुरक्षित आवागमन के लिए उपलब्ध जगह की जांच की जा रही
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यूपीएमआरसी के संयुक्त महाप्रबंधक पंचानन मिश्र ने बताया कि स्ट्रक्चर गेज मूवमेंट के तहत नव निर्मित मेट्रो संरचनाओं में यह देखा जाता है कि निर्धारित मानकों के अनुसार ट्रेन और जरूरी उपकरण सुरक्षित रूप से गुजर सकते हैं या नहीं। आगरा मेट्रो परियोजना के अधिकारियों और निर्माण टीम की मौजूदगी में डिपो लाइन पर यह कार्य शुरू किया गया।
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मेट्रो सेवा शुरू होने पर शहरवासियों को सड़क यातायात के बीच तेज और सुविधाजनक सार्वजनिक परिवहन का विकल्प मिलेगा। साथ ही सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल सफर की सुविधा भी उपलब्ध होगी।
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