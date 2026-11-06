Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Agra: Contractor Assaults Traffic Constable After Being Stopped for Wrong-Side Driving

दुस्साहस: गलत दिशा से दौड़ाई एक्टिवा, सिपाही ने टोका तो भड़क गया ठेकेदार; बीच सड़क पर पुलिसकर्मी को पीट दिया

Fri, 06 Nov 2026 09:22 AM IST
Dhirendra Singh अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Fri, 06 Nov 2026 09:22 AM IST
सार

आगरा के छीपीटोला चौराहे पर गलत दिशा में स्कूटी चलाने से रोकने और चालान के लिए फोटो खींचने पर ठेकेदार ने यातायात सिपाही से मारपीट की। आरोपी ने सिपाही को गाड़ी चढ़ाने और नौकरी नहीं करने देने की धमकी भी दी।
 

विज्ञापन
Agra: Contractor Assaults Traffic Constable After Being Stopped for Wrong-Side Driving
सिपाही सांकेतिक - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

आगरा के छीपीटोला चाैराहा (थाना रकाबगंज) पर बृहस्पतिवार की शाम तकरीबन 5 बजे स्कूटी सवार ठेकेदार ने यातायात पुलिस के सिपाही से मारपीट की। आरोप है कि गाड़ी चढ़ाकर मारने और कहीं भी नाैकरी नहीं करने देने की धमकी भी दी। हालांकि सिपाही ने आरोपी को पकड़कर थाना पुलिस के हवाले कर दिया। मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है।
विज्ञापन


सिपाही नीतेश वर्मा की बृहस्पतिवार शाम 5 बजे छीपीटोला चाैराहे पर ड्यूटी थी। उनके साथ होमगार्ड एवरन सिंह भी थे। पुलिस के मुताबिक, वाहनों का दबाव अधिक था। तभी एक स्कूटी सवार युवक आया। वह गलत दिशा में था। सिपाही ने रोक लिया। युवक ने हेलमेट भी नहीं पहना था। उसके साथ एक महिला थी। सिपाही ने गलत दिशा में चलने पर टोका। वह बात नहीं सुन रहा था, इस पर सिपाही ने मोबाइल निकाला। चालान करने के लिए फोटो खींचने लगा। यह देखकर युवक भड़क गया।
विज्ञापन


स्कूटी को स्टैंड पर लगाने के बाद सिपाही से मारपीट की। यह देखकर लोगों की भीड़ लग गई। मगर युवक नहीं माना। सूचना पर थाना रकाबगंज की पुलिस पहुंच गई। उसे हिरासत में ले लिया। मामले में यातायात सिपाही ने तहरीर दी। एसीपी अमीषा सिंह ने बताया कि आरोपी मोहनपुरा निवासी गाैरव कुमार है। वह बिल्डिंग को ठेके पर बनाने का काम करता है। उसके खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा और मारपीट की प्राथमिकी दर्ज की गई है। उसका शांति भंग में चालान भी किया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed