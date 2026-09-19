उस घर को बचाने की जंग, जहां बिता दिया जीवन: बापू नगर के लोगों का दर्द, 200 मकानों को नोटिस; DM को दिया ज्ञापन

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बसपा जिलाध्यक्ष मनीष कमल ने बताया कि बापू नगर और खंदारी क्षेत्र में 60-70 वर्षों से अनेक परिवार रह रहे हैं। सिंचाई विभाग ने हाल ही में इन जमीनों को अपनी संपत्ति बताकर ध्वस्तीकरण के नोटिस जारी किए हैं।बसपा का आरोप है कि यह कार्रवाई बिना स्पष्ट जांच और व्यक्तिगत सुनवाई के हो रही है। इससे लगभग 200-250 परिवार बेघर होने के कगार पर हैं। पार्टी ने जांच के लिए संयुक्त समिति बनाने और रिपोर्ट आने तक कोई भी दंडात्मक कार्रवाई न करने की मांग की है। इस दौरान संतोष आनंद, प्रताप सिंह बघेल, कप्तान सिंह, रेखा भास्कर, अश्वनी अंबेश, मनोज गौतम आदि मौजूद रहे।