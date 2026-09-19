यात्रीगण ध्यान दें: आगरा से जयपुर-जोधपुर और प्रयागराज जाना आसान, कैंट से चलेंगी दो जोड़ी त्योहार स्पेशल ट्रेन

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आगरा रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी संजय कुमार गौतम ने बताया कि गाड़ी संख्या 04193 सूबेदारगंज-भगत की कोठी स्पेशल 1 अक्तूबर से 30 नवंबर तक हर सोमवार और बृहस्पतिवार चलेगी। सूबेदारगंज से शाम 7:25 बजे चलकर आगरा कैंट अगले दिन सुबह 4:35 बजे पहुंचेगी और 4:50 बजे रवाना होगी। इसके बाद मथुरा, अलवर, राजगढ़, बांदीकुई, दौसा, गांधीनगर जयपुर, जयपुर, फुलेरा, नावा सिटी, कुचामन सिटी, मकराना, डेगाना, मेड़ता रोड, गोटन और जोधपुर होते हुए भगत की कोठी पहुंचेगी।वापसी में 04194 भगत की कोठी-सूबेदारगंज स्पेशल 2 अक्तूबर से 1 दिसंबर तक हर मंगलवार और शुक्रवार चलेगी। भगत की कोठी से रात 8:40 बजे चलकर जोधपुर, गोटन, मेड़ता रोड, डेगाना, मकराना, कुचामन सिटी, नावा सिटी, फुलेरा, जयपुर, दौसा, बांदीकुई, अलवर और मथुरा होते हुए आगरा कैंट सुबह 9 बजे पहुंचेगी और 9:05 बजे रवाना होगी। इसके बाद फतेहाबाद, इटावा, गोविंदपुरी और फतेहपुर होते हुए सूबेदारगंज जाएगी। दूसरी ट्रेन 04183 प्रयागराज-हजरत निजामुद्दीन स्पेशल 20 अक्तूबर से 1 दिसंबर तक हर मंगलवार चलेगी।प्रयागराज से दोपहर 3:25 बजे चलकर शंकरगढ़, डभौरा, मानिकपुर, चित्रकूटधाम, बांदा, महोबा, झांसी, ग्वालियर और धौलपुर होते हुए आगरा कैंट सुबह 6:20 बजे पहुंचेगी और 6:25 बजे रवाना होगी। इसके बाद मथुरा, कोसीकलां और पलवल होते हुए हजरत निजामुद्दीन जाएगी। वापसी में 04184 हजरत निजामुद्दीन-प्रयागराज स्पेशल 21 अक्तूबर से 2 दिसंबर तक हर बुधवार चलेगी। हजरत निजामुद्दीन से दोपहर 3:45 बजे चलकर पलवल, कोसीकलां और मथुरा होते हुए आगरा कैंट शाम 7:05 बजे पहुंचेगी और 7:10 बजे रवाना होगी। इसके बाद धौलपुर, ग्वालियर, झांसी, मऊरानीपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूटधाम, मानिकपुर, डभौरा और शंकरगढ़ होते हुए प्रयागराज पहुंचेगी।