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प्रसव कक्ष में प्रसूताओं से रुपये न लिए जाने की पुष्टि व कंगारू मदर केयर यूनिट की व्यवस्था पर संतोष जताने के बाद उन्होंने रूपपुरा गांव पहुंचकर घर-घर पल्स पोलियो खुराक अभियान की हकीकत परखी, जिस दौरान बाह अधीक्षक डॉ. जितेंद्र वर्मा, जैतपुर अधीक्षक डॉ. दीपक यादव, अजीत सिंह और मयंक सिंह मौजूद रहे।

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बाह। जरार क्षेत्र सहित बाह और जैतपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का मंगलवार को आगरा मंडल की अपर निदेशक स्वास्थ्य डॉ. मंजू सचान ने औचक निरीक्षण किया, जहां प्रसूताओं के हीमोग्लोबिन व रक्तचाप की जांच का रिकॉर्ड दर्ज न मिलने पर नाराजगी जताते हुए एएनएम और स्टाफ नर्स को सुधार के निर्देश दिए।