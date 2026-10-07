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आगरा: चाकू मारने के आरोपी को नहीं मिली राहत, कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

Wed, 07 Oct 2026 11:43 PM IST
Arun Parashar संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Published by: Arun Parashar Updated Wed, 07 Oct 2026 11:43 PM IST
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Accused of stabbing denied bail
कोर्ट - फोटो : ANI
आगरा में चाकू मारकर युवक की हत्या की कोशिश के मामले में थाना मलपुरा क्षेत्र के गांव सुतैड़ी निवासी रविंद्र ने अदालत में जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया। जिला जज संजय कुमार मलिक ने उसे खारिज करने के आदेश दिए। थाना मलपुरा में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, देवेंद्र सिंह ने तहरीर दी थी। आरोप लगाया कि 19 अप्रैल को शादी समारोह में शामिल होने के लिए वह गांव सुतैड़ी आए थे। वहां उनके भाई कृष्णपाल और रोहित के साथ रविंद्र ने मारपीट की। विरोध पर जान से मारने की नीयत से चाकू से हमला कर दिया था।
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