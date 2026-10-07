आगरा: ससुरालवालों ने किया विवाहिता का इस कदर उत्पीड़न, महिला ने दे दी जान; एक माह बाद भी आरोपी पकड़ से दूर

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आगरा के थाना शमसाबाद के ग्राम डबरई में दहेज में 5 लाख रुपये न मिलने पर विवाहिता का शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न किया गया। परेशान होकर विवाहिता ने फंदा लगाकर आत्महत्या की थी। मृतका के पिता की तहरीर पर पति समेत 5 ससुरालीजन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी, लेकिन एक महीने बाद भी आरोपी पुलिस पकड़ से दूर हैं। बिचपुरी निवासी बिहारी के अनुसार उन्होंने अपनी बेटी पिंकी की शादी 26 अप्रैल 2025 को शमसाबाद के ग्राम डबरई निवासी नूतन के साथ की थी। बिहारी का आरोप है कि ससुरालीजन शादी के बाद दहेज में 5 लाख रुपये की मांग करने लगे। मांग पूरी नहीं होने पर उनकी बेटी का उत्पीड़न करने लगे, जिससे परेशान होकर पिंकी बेटी ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की प्राथमिकी थाना शमसाबाद में 30 अगस्त को पति नूतन, सास, ससुर, ननद, ननदोई के खिलाफ दर्ज कराई थी। एक माह बाद भी पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया है। मामले में एसीपी शमसाबाद राजीव रंजन का कहना है कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की दो टीमें लगी हैं। गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं।