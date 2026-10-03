फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   A bypass costing 900 crore will be built between Kuberpur and Tundla.

Agra News: कुबेरपुर से टूंडला के बीच 900 करोड़ से बनेगा बाईपास

Sat, 03 Oct 2026 02:30 AM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Sat, 03 Oct 2026 02:30 AM IST
विज्ञापन
A bypass costing 900 crore will be built between Kuberpur and Tundla.
आगरा। आगरा-फिरोजाबाद मार्ग पर लगने वाले भीषण जाम से वाहन चालकों को राहत दिलाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) कुबेरपुर से टूंडला के बीच 16 किलोमीटर लंबा बाईपास बनाएगा। लगभग 900 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले बाईपास का प्राथमिक सर्वे पूरा कर लिया गया है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की जा रही है।
विज्ञापन

परियोजना के लिए केंद्र सरकार की ओर से भूमि अधिग्रहण संबंधी गजट नोटिफिकेशन जल्द ही जारी होने की संभावना है। इसके जारी होने के अगले छह महीने के भीतर धरातल पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। दो साल में हाईवे को तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है।
विज्ञापन

बाईपास के निर्माण से न केवल स्थानीय लोगों को रोजाना लगने वाले जाम से मुक्ति मिलेगी, बल्कि दिल्ली से कानपुर के बीच आने-जाने वाले भारी और हल्के वाहनों को भी टूंडला व आगरा में मिलने वाले ट्रैफिक से नहीं जूझना पड़ेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

वर्तमान में दिल्ली-एनसीआर से कानपुर, इटावा और प्रयागराज की ओर जाने वाला सारा यातायात इसी मार्ग से होकर गुजरता है। आगरा-टूंडला के व्यस्त चौराहों और घनी आबादी वाले इलाकों से गुजरने के कारण अक्सर हाईवे पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग जाती हैं। 16 किलोमीटर लंबा बाईपास कुबेरपुर के पास से शुरू होकर टूंडला शहर को बाहर से बाईपास करते हुए आगे मुख्य राजमार्ग से जुड़ेगा।

--------------
डीपीआर को अंतिम रूप दिए जाने के बाद केंद्र सरकार से मंजूरी मिलते ही निर्माण संबंधी प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। एक्सप्रेसवे और नेशनल हाईवे से आने वाले भारी कमर्शियल वाहनों का आवागमन आसान हो जाएगा। कुबेरपुर और टूंडला के बीच नए व्यावसायिक अवसर भी पैदा होंगे। - राहुल सिंह, परियोजना निदेशक, एनएचएआई, आगरा संभाग
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed