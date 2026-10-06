यूपी: 30 लाख की बाइक का चंद सेकंड में हुआ ऐसा हाल, एक छोटी से गलती और अंजर पंजर हो गए ढीले

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हादसे में कौशिक आनंद को हल्की चोटें आईं, जबकि करीब 30 लाख रुपये कीमत की उनकी बाइक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। सुरक्षा किट (सेफ्टी गियर) पहने होने के कारण कौशिक गंभीर रूप से घायल होने से बाल-बाल बच गए। सूचना पर पहुंची बमरौली कटारा पुलिस घायल को थाने ले गई। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि जनप्रतिनिधियों व प्रशासनिक अधिकारियों के आवागमन के बावजूद प्रधान, पुलिस और वन विभाग का ध्यान इस ओर नहीं गया। विज्ञापन



हादसे में कौशिक आनंद को हल्की चोटें आईं, जबकि करीब 30 लाख रुपये कीमत की उनकी बाइक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। सुरक्षा किट (सेफ्टी गियर) पहने होने के कारण कौशिक गंभीर रूप से घायल होने से बाल-बाल बच गए। सूचना पर पहुंची बमरौली कटारा पुलिस घायल को थाने ले गई। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि जनप्रतिनिधियों व प्रशासनिक अधिकारियों के आवागमन के बावजूद प्रधान, पुलिस और वन विभाग का ध्यान इस ओर नहीं गया।

आगरा थाना बमरौली कटारा के निकट आगरा-फतेहाबाद मार्ग स्थित तालाब के पास सोमवार तड़के करीब तीन बजे बड़ा हादसा हो गया। आगरा से असम (गुवाहाटी) पिकनिक पर जा रहे बाइक सवार कौशिक आनंद ने सड़क किनारे कई दिनों से गिरे बबूल के पेड़ को बचाने का प्रयास किया, तभी पीछे से आ रहे एक ट्रक ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी।