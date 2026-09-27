Agra News: दयालबाग में 24 ताइक्वांडो खिलाड़ियों ने पास की बेल्ट परीक्षा
आगरा ब्यूरो
Updated Sun, 27 Sep 2026 03:00 AM IST
Updated Sun, 27 Sep 2026 03:00 AM IST
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आगरा। दयालबाग स्थित राहुल ग्रीन फेज-2 के पार्क में जिला ताइक्वांडो संघ, आगरा की ओर से रंगीन बेल्ट परीक्षा आयोजित की गई। प्रशिक्षक नितिन बघेल के नेतृत्व में खिलाड़ियों ने तकनीक और कौशल का प्रदर्शन किया। कुल 42 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया, जिनमें 24 ने विभिन्न स्तर की बेल्ट हासिल की।
लाल बेल्ट यश कुमार को मिली। नीली प्रथम बेल्ट अमृत सत्संगी ने प्राप्त की। हरी प्रथम बेल्ट यदुवीर सिंह, उज्ज्वल यादव और विशाल अहीरवार ने हासिल की। हरी बेल्ट पाने में राघव शर्मा, रक्षित बघेल, आद्विक भारद्वाज और कुणाल शर्मा सफल रहे। पीली बेल्ट इशांत कटियार, वंश ठाकुर, युवान बिसरानी, देव श्रीवास्तव, सात्विक गौतम, अभिनव बघेल, कृष्णा श्रीवास, शिवा बघेल, अंकुर सोनी, सुनील कुमार, विनायक ठाकुर, सारांश गर्ग, कृष सिंह, माइकल बघेल और खुशी निषाद ने प्राप्त की।
परीक्षा अंतरराष्ट्रीय ताइक्वांडो मास्टर पंकज शर्मा ने ली। जिला ताइक्वांडो संघ के कोषाध्यक्ष योगेंद्र वार्ष्णेय के अनुसार खिलाड़ियों के प्रदर्शन को प्रशिक्षकों और अभिभावकों ने सराहा। इस मौके पर धर्मेंद्र बसरानी, हर्ष सत्संगी, अमृता सुरभि और डॉ. सोनाली गौतम आदि मौजूद रहे।
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लाल बेल्ट यश कुमार को मिली। नीली प्रथम बेल्ट अमृत सत्संगी ने प्राप्त की। हरी प्रथम बेल्ट यदुवीर सिंह, उज्ज्वल यादव और विशाल अहीरवार ने हासिल की। हरी बेल्ट पाने में राघव शर्मा, रक्षित बघेल, आद्विक भारद्वाज और कुणाल शर्मा सफल रहे। पीली बेल्ट इशांत कटियार, वंश ठाकुर, युवान बिसरानी, देव श्रीवास्तव, सात्विक गौतम, अभिनव बघेल, कृष्णा श्रीवास, शिवा बघेल, अंकुर सोनी, सुनील कुमार, विनायक ठाकुर, सारांश गर्ग, कृष सिंह, माइकल बघेल और खुशी निषाद ने प्राप्त की।
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परीक्षा अंतरराष्ट्रीय ताइक्वांडो मास्टर पंकज शर्मा ने ली। जिला ताइक्वांडो संघ के कोषाध्यक्ष योगेंद्र वार्ष्णेय के अनुसार खिलाड़ियों के प्रदर्शन को प्रशिक्षकों और अभिभावकों ने सराहा। इस मौके पर धर्मेंद्र बसरानी, हर्ष सत्संगी, अमृता सुरभि और डॉ. सोनाली गौतम आदि मौजूद रहे।
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